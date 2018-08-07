  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. SpaceX’in Falcon 9 Roketi Yeniden Uzayda

SpaceX’in Falcon 9 Roketi Yeniden Uzayda

SpaceX Falcon9 Roketi Yeniden Uzayda
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

SpaceX, en yeni Falcon 9 roketlerinden birisini ikinci kez uzaya gönderdi. Fırlatma, bu sabahın erken saatlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Falcon 9 ‘Block 5’ olarak adlandırılan bu roket, uzaya 100 defa gidip geri gelebilecek şekilde tasarlandı. 

Ünlü teknolojisi girişimcisi Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzaya fırlatılan roketleri geri getirme üzerine yaptığı geliştirmelerde başarılı olmuş ve uzaya malzeme fırlatma maliyetlerini oldukça aşağılara çekmişti. Benzer yöndeki çalışmalarını sürdüren şirket, Falcon 9 üzerinde yaptığı yenilikleri artırarak, Block 5 modeline kadar ulaşmasını bilmişti.

Uzaya bugün yeniden fırlatılan roket, “Merah Putih” isimli Endonezya’ya ait bir uyduyu taşıyordu. Eğer her şey planlandığı gibi yolunda giderse ve SpaceX’in robotik drone’u, Falcon 9 ‘Block 5’ roketini Dünya’ya geri getirip, Florida sahilinde başarılı bir şekilde indirebilirse, aynı roket mayıs ayındaki ilk fırlatmayı takiben uzaya tekrar fırlatılıp, Dünya’ya başarıyla geri dönen ilk Block 5 roketi olacak.

SpaceX’in bir sonraki odak noktasının ise roketlerin uzaya tekrar fırlatılması için gerekli olan hazırlanma süresini ve maliyetleri düşürmek olduğu ifade ediliyor.

SpaceX'in Tarihi Roketi Falcon Heavy Başarıyla Fırlatıldı TEKNOLOJİ SpaceX'in Tarihi Roketi Falcon Heavy Başarıyla Fırlatıldı

SpaceX Falcon 9'un Dikey İnişini 360 Derece Olarak İzleyebilirsiniz TEKNOLOJİ SpaceX Falcon 9'un Dikey İnişini 360 Derece Olarak İzleyebilirsiniz

02:42 Space X, Falcon 9'un Ateşleme Testini Paylaştı
TEKNOLOJİ Space X, Falcon 9'un Ateşleme Testini Paylaştı

ETİKETLER: SpaceX spacex falcon 9 uzaya roket fırlatma

YORUMLAR