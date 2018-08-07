SpaceX’in Falcon 9 Roketi Yeniden Uzayda

SpaceX, en yeni Falcon 9 roketlerinden birisini ikinci kez uzaya gönderdi. Fırlatma, bu sabahın erken saatlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Falcon 9 ‘Block 5’ olarak adlandırılan bu roket, uzaya 100 defa gidip geri gelebilecek şekilde tasarlandı.

Ünlü teknolojisi girişimcisi Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzaya fırlatılan roketleri geri getirme üzerine yaptığı geliştirmelerde başarılı olmuş ve uzaya malzeme fırlatma maliyetlerini oldukça aşağılara çekmişti. Benzer yöndeki çalışmalarını sürdüren şirket, Falcon 9 üzerinde yaptığı yenilikleri artırarak, Block 5 modeline kadar ulaşmasını bilmişti.

Uzaya bugün yeniden fırlatılan roket, “Merah Putih” isimli Endonezya’ya ait bir uyduyu taşıyordu. Eğer her şey planlandığı gibi yolunda giderse ve SpaceX’in robotik drone’u, Falcon 9 ‘Block 5’ roketini Dünya’ya geri getirip, Florida sahilinde başarılı bir şekilde indirebilirse, aynı roket mayıs ayındaki ilk fırlatmayı takiben uzaya tekrar fırlatılıp, Dünya’ya başarıyla geri dönen ilk Block 5 roketi olacak.

SpaceX’in bir sonraki odak noktasının ise roketlerin uzaya tekrar fırlatılması için gerekli olan hazırlanma süresini ve maliyetleri düşürmek olduğu ifade ediliyor.