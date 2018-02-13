SpaceX'in İş Başvurusunda Sorduğu 16 Soru

Son zamanların en popüler şirketi olan ve geçtiğimiz günlerde bir Tesla aracını uzaya yollayan SpaceX, hedefi yüksek olan her insanın çalışmak istediği bir şirkettir. Peki hızla gelişen ve dünyada başarılı bir konumda olan bu şirkette çalışmak için hangi soruları cevaplandırmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Falcon Heavy roketi ile hem ülkemizde hem de dünyada büyük yankı uyandıran SpaceX, hedefini uzaya dikmiş ve geleceği çok açık olan bir şirket konumunda. Ayrıca Elon Musk tarafından kurulduğu için de insanların bu şirkete olan bakış açıları daha pozitif yönde olabiliyor. Devlet destekli kurumlara kafa tutan SpaceX'de çalışmak, mutlaka her mühendisin hayalidir diye düşünüyorum.

Çalışanlarını işe alırken hem uzayla hem de fizikle ilgili sorular soran SpaceX'in iş görüşmelerinde sorduğu 16 soru şu şekilde:

Kompozit nedir?

32 bitlik bir sistemde bir tamsayının boyutu nedir?

Diyelim ki değişkenini 2 olarak belirlediğiniz bir 'Var' değeri olsun. İlk satıra 'var++' yazdığınızda karşınıza ne çıkar? Bir sonraki satıra '++var' yazarsanız ne görürsünüz? 'Var' son değeri ne olur?

Null Pointer nedir?

nedir? Çok büyük, ağır ve çok çok hızlı hareket eden bir nesneyi nasıl güvenli bir şekilde yavaşlatırsın?

Bir elektrik kablosunu, yukarıdan düşen keskin ve sivri nesneden korumak için nasıl tasarlarsın?

Bir ucundan duvara sabitlenmiş ve yere paralel duran bir kiriş düşün. Kütlesi=m ve uzuluğulu=L şeklinde ifade edilsin. Bu kiriş bir kuvvet uygulayan yüke=w maruz kalırsa, L/4 uzunluğundaki momentum değeri kaç olur?

Titreyen bir yüzeye son derece hassas bir malzemeyi nasıl yerleştirirsin?

Rakamlardan oluşan bağlantılı bir listedeki bir döngüyü nasıl bulursun?

Diziler ve yığınlarla ilgili pek çok veri yapısı bulunuyor. Neden hepsini tek bir kişi yapamıyor?

Bir tarafından duvara bağlı kiriş düşün, diğer tarafı serbest olsun. Eğer bir kuvvet uygulanırsa bu kiriş neresinden kırılır ve kıran gücü belirlemek için neye ihtiyacın olur?

Bir bakır parçaya dokunan bir nikel parçasına yüksek akım uyguladığında ne olur?

Yalnızca 'pop' ve 'push' yöntemlerini kullanarak bir yığını nasıl tersine çevrirsin?