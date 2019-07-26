SpaceX'in Prototip Uzay Aracı Starhopper, Göklere Çıkmayı Başardı!

SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship’in kalkış ve iniş testleri için geliştirilen bir prototip olan Starhopper, yerden 20 metre yüksekliğe çıkmayı başardı.

Perşembe günü Cape Canaveral üssünde yapılan kalkış testi sırasında alev alan Starhopper, sadece bir gün sonra yeniden gerçekleştirilen testten yüzünün akıyla çıkmayı başardı.

Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen testte, 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra iniş yapan Starhopper, SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın yüzünü güldürdü.

Öncekinin aksine canlı olarak yayınlanmayan testin başarıyla tamamlandığını duyurmak için Twitter’a koşan Musk, “Starhopper uçuşu başarılı. Su kuleleri uçabiliyor!” ifadelerini kullandı. Yüksek ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bir yapıya sahip olan uzay aracı, şekli itibarıyla su kulesine benzetiliyordu.

Starhopper, SpaceX'in altı büyük motora sahip Starship uzay aracında kullanılacak teknolojiyi test etmek için geliştirildi. ABD’li şirket, yakında başlayacağı uzay turizminde yeni nesil roket sistemini kullanmayı planlıyor.

Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Starship’in 2021 yılında hazır olacağını söylemişti. SpaceX’in yeni nesil uzay aracı, 2023 yılında ayın etrafında bir grup sanatçıyı uçurmak ve en sonunda ise insanları Mars’a götürmek için kullanılacak.