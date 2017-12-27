SpaceX'in Roketi Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

Uzay taşımacılığının artık en önemli parçalarından bir tanesi olan SpaceX, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya civarından fırlatma yapmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Roketin uzay sınırını geçmek üzereyken ortaya çıkardığı görüntünün, birçok Amerikalıyı paniğe sevk ettiği bilinirken, yayınlanan yeni video roketin zincirleme araba kazasına sebep olduğunu da gösterdi.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, uzun süreli roket geliştirme çalışmalarının ardından geçtiğimiz sene uzaya malzeme taşıyacak seviyeye gelmiş ve NASA ile anlaşmalar imzalamaya başlamıştı. 2017 içerisinde onlarca kez Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo götüren şirket, yakın zaman önce Turksat uydularını yörüngeye taşımak için izin de almıştı. Birçok bilimsel gelişmenin altına imza atmasıyla gündeme gelen SpaceX, bu sefer tamamen başka tartışmaların içerisinde kendine yer buldu.

Yakın zaman önce Güney Kaliforniya’da bulunan Vandenberg Hava Üssü’nden bir Falcon9 roketi ateşleyen SpaceX, yine Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşımak için harekete geçmişti. Fakat bu sefer roket, atmosferin o anki durumuna bağlı olarak, farklı bir görüntü ortaya çıkarmış ve birçok kişiyi korkutmuştu. Önce bunun UFO olduğunu düşünen onlarca Amerikalı çıkmış, ardından da aynı dakikalarda 911 numaralı acil hattını yüzlerce kişinin roket saldırısı sebebiyle aradığı açıklanmıştı.

Bugün ortaya çıkan bir başka videodaysa roketin zincirleme trafik kazasına sebep olduğu göründü. Kısa süre de olsa havalanan roketin gidişini daha iyi izlemek isteyen bir sürücü, otobanda aracını sol şeritte yavaşlatınca, arkasından hızla gelen arabalar kaçınılmaz şekilde kendisine vurdular. O anlar araç kamerasına yakalanırken, insan başına her şeyin meraktan geldiği de tekrar tasdiklenmiş oldu. İşte o anlar:

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