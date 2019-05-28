SpaceX’in Starlink Uyduları UFO gibi göründü

Bütün Dünyaya internet yaymaya çalışan SpaceX, projesini gerçekleştirmek için Starlink uydularını geçenlerde fırlatmıştı. Normal şartlarda çok daha öncesinde fırlatılması gereken bu uydular, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle geç gönderilmişti.

SpaceX’in Starlink uyduları, ilk fırlatıldıktan sonra havada UFO benzeri bazı görüntüler oluşturdular. Tüm bu görüntüler, bazı kişilerde panik yarattı. İlk etapta fırlatılan 60 uydu, küçük küçük daireler şeklinde göründüğü için çeşitli UFO ihbar sitelerine şikayetlerde bulunuldu.

SpaceX, Starlink uyduları ile ilgili açıklama yaptı

UFO gördüğü endişesiyle hareket eden bir vatandaş, “Ne olduğuna anlam veremedim. Rusya, ABD’ye mi saldırıyordu? Yoksa onlar UFO muydu? Gerçekten, hiçbir fikrim yoktu” diyerek insanların korku düzeylerini göstermiş oldu.

Facebook tarafından yapılan açıklama ise, bu görüntünün bir daha oluşmayacağı yönündeydi. Şirket, uyduların yörüngeye yerleştikten sonra bir parçasından koptuklarını ifade etti.

Her ne kadar SpaceX geçici bir görüntü olduğunu ifade etse bile uzmanlar, biraz farklı düşünüyor. Özellikle de Starlink uydularındaki güneş panelleri çok fazla yansıma yapabilir. Bu da gece parlayan bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Sizce de fotoğraftaki görüntüler UFO dediğimiz bilinmeyen cisimlere çok benziyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.