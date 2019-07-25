SpaceX'in Uzay Aracı Alevlere Teslim Oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Starhopper isimli uzay aracı, Cape Canaveral üssünde gerçekleştirilen kalkış testi sırasında alev aldı.

Teksas'ın Boca-Chica bölgesindeki Cape Canaveral uzay üssünde gerçekleştirilen test kapsamında, yeni nesil Starship uzay aracının bir prototipi olan Starhopper'ın 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra iniş yapması planlanıyordu.

Starhopper'ın motoru planlandığı gibi çalıştı; ancak yerden ayrılmadı. Bir anda alevler içinde kalan uzay aracı, neyse ki yüksek ısıya dayanıklı paslanmaz çelik yapısı sayesinde büyük hasar almaktan kurtuldu.

SpaceX mühendisi Kate Tice, “Bugünkü test başarısızlıkla sonuçlanmış gibi görünüyor; ancak bunun bir geliştirme programı olduğu unutulmamalı. Amacımız, uzay aracının sınırlarını test etmekti” ifadelerini kullandı.

Starhopper, SpaceX'in altı büyük motora sahip Starship uzay aracında kullanılacak teknolojiyi test etmek için geliştirildi. ABD’li şirket, yakında başlayacağı uzay turizminde yeni nesil roket sistemini kullanmayı planlıyor.

SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Starship’in 2021 yılında hazır olacağını, 2023 yılında ise mürettebatlı bir görevde kullanılacağını söylemişti.

Öte yandan başarısızlıkla sonuçlanan test, yeni nesil roket sistemi üzerinde yapılacak daha çok işin olduğunu gösteriyor. Buna rağmen SpaceX’in geçmişte başardığı şeyleri düşünce, bunun da altından kalkabileceğini söylemek sanırım yanlış olmaz.