SpaceX'in Uzay Aracı Crew Dragon Görevi Başarıyla Tamamladı

SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon, ilk insanlı uçuş görevini başarılı bir şekilde tamamladı. Crew Dragon, iki NASA astronotu ile birlikte Dünya'ya döndü. Crew Dragon'un insanlı uçuş görevini başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından NASA'nın insanlı uzay yolculuklarının maliyeti düşebilir. Crew Dragon ile ilgili detaylar haberimizde.

Bob Behnken ve Doug Hurley isimli NASA astronotları taşıyan Crew Dragon, bugün paraşütler yardımı ile Meksika Körfezi’ne başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Böylece NASA ve SpaceX işbirliğinde gerçekleştirilen görev başarılı ile tamamlandı.

NASA astronotlarını taşıyan Crew Dragon, 30 Mayıs tarihinde Florida'da yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile fırlatılmıştı. Crew Dragon, 31 Mayıs tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Crew Dragon, bugün Meksika Körfezi'ne başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde ulaşan Bob Behnken ve Doug Hurley isimli NASA astronotları, iki ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldı. NASA astronotları, bu süre zarfında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda birtakım görevler gerçekleştirdi.

"Thanks for flying @SpaceX ." 📍 Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

Crew Dragon kapsülünün üzerinde yer alan yanık izleri, dönüş yolculuğunun ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. NASA astronotları dünyaya başarılı bir şekilde iniş yapmasının ardından gerekli muayenelerin yapılması için gemideki bir sağlık tesisine götürüldü.

Söz konusu uzay yolculuğu, ABD'de özel bir şirketinin geliştirdiği roket ve uzay aracı ile gerçekleştirilen ilk başarılı insanlı uzay yolculuğu olma özelliğini taşıyor. Dragon Crew ile gerçekleştirilen uzay yolculuğu, Space Shutte uzay aracının sonlandırılmasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ilk insanlı uzay yolculuğu oldu. NASA, 2011 yılında Space Shutte uzay aracının faaliyetini durdurmuştu.

NASA, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için Rus yapımı Soyuz isimli uzay aracını kullanıyordu. Soyuz uzay aracı, NASA'ya her yolculuk için büyük bir maliyet gerektiriyordu. Crew Dragon'un başarılı olması ile birlikte NASA'nın insanlı uzay yolculukları için masrafı da düşecektir.

"To anybody who has touched Endeavour, you should take a moment to just cherish this day."



Touching words from @Astro_Doug as @AstroBehnken is safely brought out of the spacecraft. #LaunchAmerica pic.twitter.com/0yKUWbD9Ed