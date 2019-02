SpaceX'in Yeni Roketi Kendini İlk Defa Gösterdi

Dünyanın sayılı özel uzay şirketlerinden SpaceX, ilerleyen yıllardaki uzay görevleri için çalışmalara devam ediyordu. Yeni bir roket üzerinde çalıştığı bilinen SpaceX’in Raptor motoru ilk kez göründü. SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter adresi üzerinden Rapor roketinin ilk videosunu paylaştı.

SpaceX, son zamanlarda gerçekleştirdiği uzay görevlerinde Merlin 1D adını verdiği motorunu kullanıyordu. Merlin 1D, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitme ve atmosfer dışına çıkma gibi görevlerde başarıyla görevini icra ediyordu. SpaceX’in Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak üzere yeni bir motora ihtiyaç duyduğu da bilinenler arasındaydı.

Şimdilik Starship olarak bilinen ve uzak görevlerde kullanılacak aracı üzerinde son sürat çalışan SpaceX, Ay ve Mars’a gidecek aracında kullanacağı Raptor motoru tam anlamıyla gün yüzüne çıktı. Raptor motoruna dair iki video paylaşan Elon Musk, ilk videoda ses kullanmazken, ikinci videoda motorun sesini de kullandı.

İlk aşamada Starship modelinde üç Raptor kullanmayı planlayan SpaecX’in uzay aracının nihai versiyonunda yedi Raptor kullanacağı biliniyordu. Şu an için 500 metre ile 5000 metre arasında değişen testlere sokulan motor, izleyenleri mest etmeyi başardı.

Preparing to fire the Starship Raptor engine at @SpaceX Texas pic.twitter.com/8JCOi1BG6z