SpaceX'in Yeni Roketi Dünyanın Dört Bir Yanına Tank Taşıyacak

Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Pentagon ile anlaşma imzalama aşamasına geldi. ABD Ordusu için yeni bir roket sistemi geliştirecek olan şirketin yeni roketiyle herhangi bir askeri yük dünyanın dört bir yanına 1 saat içerisine nakil edilebilecek.

Kurduğu para aktarma sistemi PayPal'i 2 milyar dolar gibi bir ücrete satan Elon Musk, buradan elde ettiği gelirle elektrikli araba girişimi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'i kurmuştu. Yıllar süren geliştirme aşamalarının ardından milyar dolarlık iki farklı şirketin sahibi olan Musk, geçtiğimiz yıllarda SpaceX için kurduğu hayalleri gerçekleştirmişti. Uzaya gittikten sonra geri dönebilen roket sistemleri ile uzay taşımacılığında çığır açan SpaceX, bu teknolojiyi farklı alanlara yönlendirmek için çaba sarf etmeye başlamıştı. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi ABD Ordusu ile yapılan anlaşma sonrasında ortaya çıktı.

Dün itibarıyla Pentagon'da ABD'li askeri yetkililerle bir araya gelen Elon Musk, ordu için geliştirilecek yeni roket sistemleri için ilk anlaşmanın altına imza attı. Uzay taşımacılığında kullanılan farklı detayları askeriyeye taşımaya gayret edecek olan SpaceX'in ana amacının ise 12 bin kilometre hızlara ulaşan roketler geliştirmek olduğu belirtildi.

SpaceX, ABD Ordusu için Roket Üretmeye Başlayacak

ABD Ordusu uzun yıllardır, askeri araçları hızlı şekilde nakletmenin yollarını arıyordu. Halihazırda Boeing tarafından geliştirilen askeri kargo uçakları, saatte 915km/s hıza ulaşabiliyorlar ve istenilen yerlere gidemiyorlardı. Bunu aşmak için farklı teknolojilerin peşinde olan Pentagon, SpaceX ile anlaştı.

Elon Musk ve Pentagon arasındaki görüşmesinde, dünyanın herhangi bir yerine 1 saat içerisinde askeri malzeme götürebilecek bir roket sisteminin konuşulduğu öğrenildi. Tank gibi güçlü askeri sistemlerin taşınmalarını kolaylaştırmak adına geliştirilmesi düşünen roketin, ABD Ordusu için bulunmaz fırsatlar yaratacağının altı çizildi.

İlk etapta 149 milyon dolarlık bir anlaşmanın altına imza atılırken, projenin başarıya ulaşması halinde SpaceX'in Pentagon'dan milyarlarca dolar gelir elde edebileceği belirtildi.

Business Insider’da yer alan habere göre, söz konusu roketle birlikte silahlar, US C-17 Globemaster gibi hâlihazırda var olan hava araçlarından 15 kat daha hızlı bir şekilde teslim edilebilecek. SpaceX geçtiğimiz dönemde ABD Uzay Kuvvetlleri ile ortak bir projeye imza atmış, ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait GPS uydusunu yörüngeye fırlatmıştı. 2019'un son aylarında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuştu.