SpaceX'in Yolcu Taşıma Kapsülü Crew Dragon Uzaya Fırlatıldı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, NASA için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü uzaya fırlatıldı. NASA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Crew Dragon kapsülünün, insansız uçuş testi kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildiği söylendi.

Astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen Crew Dragon kapsülünün yarın sabah Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ulaşması beklenmekte. Roketin 11 dakikada yörügesine konuşlandığı bildirildi. Eğer test başarılı geçer ise NASA, Temmuz ayındaki insanlı test uçuşunda 2 astronotunu UUİ'ye gönderecek.

Ayrıca, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini Nisan'da, onun başarılı olması halindeyse de insanlı uçuş testini Ağustos'ta yapmayı planladığı söylenmişti.

Nasa Yıllardır İnsanlı Uçuş Yapmıyor!

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sonlandırmış ve uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu. Eğer Crew Dragon roketi başarılı olursa, uzaya yıllar sonra insanlı uçuş yapılacak.

Sizler SpaceX'in, NASA için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Crew Dragon roketi başarılı olacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!