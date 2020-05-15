SpaceX'in İnsanlı Test Uçuşu için Astronotlar Karantinaya Alındı

İki NASA astronotu, SpaceX uzaya tarihi bir fırlatma hazırlığı için 13 Mayıs'ta karantinaya girdi. Astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley, SpaceX'in Demo-2 misyonunun bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanıyor.

NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 27 Mayıs'ta başlaması planlanan SpaceX'in Demo-2 misyonu , takım için ilk mürettebat görevi olacak ve ayrıca NASA'nın Uzay Mekiği programının 2011'de sona ermesinden bu yana yörüngeye giden ilk mürettebat olma özelliğini de taşıyor.

Kalkıştan iki hafta önce astronot Behnken ve Hurley, sağlıklı olmalarını ve uzay istasyonuna bulaşıcı hastalık taşımamalarını sağlamak için resmi olarak "uçuş ekibi sağlık stabilizasyonu" olarak bilinen bu karantinaya girdiler. Tüm dünyada insanlar şu anda Koronavirüsün yayılmasını önlemek için çeşitli karantina formlarında yaşıyor olsalar da, bu karantina astronotların kısıtlamaları standartı.

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