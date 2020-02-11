SpaceX İnsanlı Uçuş Yapacağı Tarihi Açıkladı

SpaceX insanlı uçuş yapacağı tarihi resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklama ile birlikte halihazırda testleri süren insanlı uçuş denemesinin Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX, bugüne kadar beklenmedik başarılar elde etmişti. İlk olarak fırlatıldıktan sonra geri dönen roket düzenekleri geliştiren şirket, bu yolla uzay taşımacılığı maliyetlerini oldukça düşürmüştü. Yeni roketlerinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA kargoları götürmeye başlayan SpaceX, bir sonraki adımının ise insanlı uçuşlar olduğunu dile getirmişti.

SpaceX insanlı uçuş projesi kapsamında yakın zaman önce Crew Dragon adını verdiği kapsülünü gün yüzüne çıkarmıştı. İçerisine mürettebatın yerleşeceği kapsülün Demo-2 uçuşu için hazır olduğu verilen bilgiler arasında yerini aldı.

Daha önce SpaceX, Demo-1 adı altında kapsülünü uçurmuştu. Demo-1 görevinde kapsülün içerisinde herhangi biri koyulmamış, sadece güvenlik testleri gerçekleştirilmişti. Demo-2 görevinde ise NASA ile ortaklık kurularak, insanlı uçuşun deneneceği belirtildi.

SpaceX insanlı uçuş görevi ne zaman?

Demo-2 hazırlıkların tam hızıyla sürdüğünü aktaran SpaceX yetkilileri, 7 Mayıs itibarıyla görevi gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Buna rağmen uzay uçuşlarında hava durumunun öneminin büyük olduğu, bu sebeple uçuşun daha erken ya da daha geç bir tarihte gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Daha önce ABD Bilgi Alma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, NASA'nın insanlı uçuşlar için SpaceX kapsülleri kullanacağı kesin olarak belirtilmişti. Bunun yanı sıra yine aynı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek astronotlar için de Demo-2 sonrası SpaceX anlaşmasının yapılacağı bilgisi verilmişti.