SpaceX Kaçış Sistemini Başarıyla Test Etti

SpaceX, insanlı uçuş üzerine çalışmalarına devam ederken, astronotların bineceği kapsülde sıkıntı çıkması durumunda kullanılacak kaçış mekanizmalarını test etti.

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, astronotlu uzay uçuşlarına başlamadan önce "acil durum kaçış sistemi"ni başarıyla test ederek önemli bir engeli daha aştı.

SpaceX, pazar günü yerel saatle 10.30'da Florida'nın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Dragon kargo mekiğini fırlattı.Aragon kargo mekiğiyle fırlatılan Falcon 9 roketi, astronotların, kalkış anındaki acil durumlarda güvenli bir şekilde mekiği terk etmesine olanak sağlayacak acil kaçış sistemlerinin test edilmesi için bilinçli olarak patlatıldı.

Başarılı geçen testin sonunda Dragon mekiği, Atlantik Okyanusu'nda daha önce belirlenen bölgeye düştü. Yaklaşık son bir yıldır astronotlu uçuşlara başlayabilmek için birçok önemli testi başarıyla sonuçlandıran SpaceX'te, "acil durum kaçışı", son büyük test olarak görülüyordu.

Şirket, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Dragon kargo mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri de taşıyor.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, başarılı test sonrasında yaptığı açıklama ile ilk insanlı uçuşların Nisan ve Haziran ayları arasında bir zaman diliminde yapılacağını dile getirmişti.