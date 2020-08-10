SpaceX Mühendislerinden Beşiktaş'a 1 Milyon Liralık Bağış!

Beşiktaş, 9 Ağustos 2020 tarihinde düzenlediği 'Bırakmam Seni' isimli bağış kampanyası ile birlikte taraftarlarından yardım istedi. Televizyonda canlı olarak yayınlanan programda Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk sunuculuk yaparken sosyal medyada ses getiren bir ana imza atıldı. SpaceX'te çalışan mühendisler, Beşiktaş'ın kampanyasına tam bir milyon liralık bağışta bulundu.

SpaceX'te Çalışan Mühendislerden Beşiktaş'a Destek!

Kaliforniya merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX bünyesinde görev alan 10 Türk mühendis, 'Bırakmam Seni' isimli kampanyaya toplamda 1,000,000 TL tutarında bağış yaptı. Canlı yayın sırasında yapılan bu büyük bağış kısa süre içerisinde sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

Space X'teki 10 türk mühendisten 1 milyon lira bağış..ve sergen hocam safdsgf pic.twitter.com/f6eU9nc7nQ — Furkan Akın (@FurkanAkinBJK) August 9, 2020

Bazı kullanıcılar paranın boyutu ile ilgili paylaşımlarda bulunurken bazı kullanıcıların hedefinde ise SpaceX'i telaffuz etmekte zorlanan Sergen Yalçın bulunuyordu.

12 Haziran tarihinden bu yana sürdürülen kampanyada katılımcılar SMS ve Hatıra Tişörtü yoluyla takımlarına destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, şimdiye kadar toplanan destek tutarının 150,000,000 TL'i geçtiği açıklandı. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayın.