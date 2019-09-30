SpaceX, NASA Tarafından Sert Eleştirildi!

Sahip olduğu bütçeyle Dünyanın en büyük uzay araştırmalarını yürüten NASA, SpaceX şirketine sert çıkıştı. Elon Musk'ın, Starship roketlerini uzaya fırlatmak için gerekli bütün açıklamaları yapmasının hemen ardından böyle bir çıkışın gelmesi şaşırttı.

NASA yöneticisi Jim Brenstine tweetinde, “Ticari Ekip Programı’nın gerisinde kalındı. NASA, Amerikan vergi mükellefinin yatırımlarına odaklanan aynı coşku seviyesini bekliyor. Teslimat zamanı.” ifadeleriyle duruma açıklık getirdi. SpaceX uzun bir süredir Crew Dragon ile ilgili sözler veriyordu ve bunu tutmuyordu.

Crew Dragon projesi ertelendi mi?

NASA tarafından önemli bir bütçe ayrılan Crew Dragon projesi, aslında son derece iyi gidiyordu. Ortaya çıkan küçük çaplı bazı problemler dışında proje ile ilgili herhangi bir sorun yoktu. Ancak NASA teslimatın hemen yapılmasını istiyor.

NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken Rusların soyuz roketini kullanıyor. Musk, bunu engelleyebileceğini ve Crew Dragon isimli kapsüllerle astronotları uzayda taşıyabileceğini söylemişti. Bunun üzerine NASA, SpaceX şirketine kaynak aktardı ve çalışmalar başladı.

Birçok kişi SpaceX bütçesinin önemli bir bölümünün Starship projesine aktarıldığını ifade etti. Ancak Musk bunu reddetti. SpaceX kuruluşunun sadece %5 gibi bir bütçesinin Starship projesine aktarıldığını ifade etti. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde SpaceX şirketi, bu projesini çok daha hızlı bir forma sokacaktır.