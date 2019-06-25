SpaceX Ölüleri Roketlerle Uzaya Taşımak İstiyor!

Dünyanın en büyük özel uzay şirketi olarak bilinen SpaceX şu an için canlı kişileri uzaya taşıyamasa bile yakın bir zamanda ölüleri uzay boşluğuna göndermek istiyor. Aileleri tarafından gerekli izinlerin verildiği 152 kişi, öncelikli olarak yakıldı ve külleri belirli bir yerde toplandı. Bu küller vasiyet üzerine uzaya gönderilecek.

SpaceX, NASA gibi Uluslararası kuruluşların en fazla desteklediği şirketler içerisinde yer alıyor. Şirket, bu nedenle roketlerini geliştirebilmek için bütün imkanları kullanmaya gayret ediyor. Celestis adlı bir başka şirket, küle dönüştürülen kişilerin uzaya gönderilmesi için çalışıyor. Yakın bir zamanda da SpaceX ile bazı anlaşmalar yaptı.

SpaceX ölüleri roketlerle yörüngeye yerleştirecek

Bazı kişiler öldükten sonra yakılmayı ve Dünya yörüngesine küllerinin yerleştirilmesini istiyor. Celestis isimli şirket işte tam da böyle bir görevi yerine getirmek için kurulmuş. Ancak bu şirket uzaya külleri göndermek için kendi roket sistemine sahip değil. Bu nedenle SpaceX gibi şirketleri roketler için kullanıyor.

Şirket, 15 kişinin gönderilmesini başarıyla tamamladı. Star Trek oyuncusu James Doohan ve bilim adamı Eugene Shoemaker gibi ünlülerin küllerini uzaya fırlattı. Bu sayının çok daha fazla uzatılabileceğini söyleyebiliriz.

Yakın zamanın önemli şirketlerinden olan SpaceX bu tarz siparişler ile birlikte kendisini çok daha fazla güçlendiriyor. Özellikle de Falcon Heavy roketlerinin başarıya ulaşması için bu önemli. Peki sizce de SpaceX ilerleyen yıllarda önemini daha da pekiştirecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.