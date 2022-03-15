SpaceX Paylaştığı Video ile 20. Yılını Kutluyor

SpaceX, 20. yaş gününü kutlayan bir video paylaştı. Görüntüler, ilk yirmi yıllık operasyonlardan önemli anları içeriyor.

Milyarder girişimci Elon Musk tarafından 14 Mart 2002'de kurulan özel uzay şirketi, altı yıl sonra 2008'de Falcon 1 roketiyle ilk yörüngesel fırlatmasını gerçekleştirmişti. O zamandan beri kilometrelerce süren görevler tamamlayan SpaceX, yeni görevleri için de hızla çalışmaya devam ediyor.

Today we celebrate the founding of SpaceX and 20 years of accomplishments by this incredible team—here’s to creating a future that we can all get excited about pic.twitter.com/GYz9omUmAb — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2022

SpaceX'in Geçmiş 20 Yılı

Bir booster'ı yeryüzüne geri indirmenin bir yolunu bulmak, SpaceX'in uzay yolculuğu maliyetini önemli ölçüde azaltmak için yeniden kullanılabilir bir roket sistemi oluşturma hedefinin anahtarıydı. SpaceX, Falcon 9 roketinin Dünya'ya döndükten kısa bir süre sonra devrildiği ve patladığı birkaç başarısız iniş denemesinden sonra Ekim 2015'te ilk booster inişini gerçekleştirdi. O zamandan bu yana kullandığı manevra sistemlerini giderek güçlendirdi. California merkezli SpaceX, çeşitli şirketler ve kuruluşlar için küçük uydular yerleştirmenin yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidiş ve dönüş uçuşları için de önemli bir NASA ortağı haline geldi. Crew Dragon kullanarak astronot uçuşlarına geçmeden önce Dragon uzay aracını kullanarak kargo teslimatlarına başladı. ISS'ye ilk mürettebatlı uçuş, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'in bir Crew Dragon uzay aracındaki yörünge noktasına gidip gelmesiyle 2020'de gerçekleşti. Tarihi uçuş ayrıca, 2011'de Uzay Mekiği programının sona ermesinden bu yana ilk kez mürettebatlı bir görevi ABD topraklarına geri döndürdü.

Tüm görevleri bir yana Musk'ın SpaceX için hâlâ bazı ciddi emelleri var ve şirket şu anda önümüzdeki yıllarda mürettebatlarını aya ve muhtemelen Mars'a taşıyacak olan yeni nesil Starship aracının ilk yörünge test uçuşunu hazırlıyor. Musk, Dünya'da bir felaket olması durumunda insanlığın hayatta kalmasını garanti altına almak için bir gün Mars'ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etme hayalinden sık sık bahsetmişti ve bu yakın zamanda vazgeçeceği bir plan olmayacak gibi görünüyor.

SpaceX kesinlikle son 20 yılda beklentileri aşmayı başardı ve önümüzdeki yıllarda neler başaracağını büyük heyecanla bekliyoruz.