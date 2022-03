SpaceX Paylaştığı Video ile 20. Yılını Kutluyor

SpaceX, 20. yaş gününü kutlayan bir video paylaştı. Görüntüler, ilk yirmi yıllık operasyonlardan önemli anları içeriyor.

Milyarder girişimci Elon Musk tarafından 14 Mart 2002'de kurulan özel uzay şirketi, altı yıl sonra 2008'de Falcon 1 roketiyle ilk yörüngesel fırlatmasını gerçekleştirmişti. O zamandan beri kilometrelerce süren görevler tamamlayan SpaceX, yeni görevleri için de hızla çalışmaya devam ediyor.

Today we celebrate the founding of SpaceX and 20 years of accomplishments by this incredible team—here’s to creating a future that we can all get excited about pic.twitter.com/GYz9omUmAb