SpaceX Roketi Neden Patladı: Elon Musk Açıkladı!

20 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Starship uçuşu, birçok kişi tarafından insanlığın yeni uzay macerasında önemli bir mihenk taşı olarak görülüyordu. Ancak fırlatmadan dakikalar sonra dünyanın en büyük roketi olarak adlandırılan Starship, canlı yayında havada patladı. Elon Musk, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

En fazla 3 ay içerisinde yeniden uçuşa hazır olacaklarını belirten Elon Musk, roketin motorların içerisine kaçan taşlar sebebiyle patladığını açıkladı.

Starship Neden Patladı?

Super Heavy roketiyle birlikte 1960 yılında fırlatılan Saturn V roketinden dahi büyük bir hale gelen Starship, 20 Nisan sabahı planlı uçuşuna başladı. Kalkıştan dakikalar sonra roketin yalpalamaya başladığı görüldü. Daha sonrasında düşüşe geçtiği ve belirli bir irtifada patladığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast programında olayla ilgili açıklamalarda bulunan SpaceX CEO'su Elon Musk, kalkış öncesinde Super Heavy roketlerinin motorlarının içerisinde bazı çakıl ve taş parçaları sebebiyle zarar gördüğünü, ancak bu durumun herhangi bir sorun yaratacağını düşünmediklerini belirtti.

Daha sonrasında oluşan kaya hortumunun motorlara daha fazla zarar verip vermediği hakkında bilgileri olmadığını söyledi. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Starship'in patlamasındaki asıl neden, 33 Super Heavy roketinden 3 tanesinin uçuşa elverişsiz hale gelmesi ve çıkan yangın sonrasında uçuş iptal işleminin yaklaşık 40saniyelik bir gecikmeyle çalışması.

Motor 19'da çıkan yangın sonrasında hemen iptal sürecinin başlatıldığı ancak iletişim sorunları kaynaklı olarak roket motorunun patladığı tespit edildi. SpaceX mühendisleri, hala patlamanın tam olarak neden gerçekleştiğini tespit bilmiyor.

Elon Musk, yaşanan bu büyük faciaya rağmen uçuştan çok önemli veriler elde ettiklerini ve uçuş iptal sisteminin yeniden elden geçirileceğini söyledi. Önümüzdeki en geç üç ay içerisinde yeni bir uçuş planladıklarını belirtti.