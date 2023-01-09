SpaceX Roketinin Uzaydaki Eşsiz Görüntüleri Yayınlandı (Video)

SpaceX tarafından yayınlanan bir video, yakın zamanda gerçekleştirilen bir görevin fırlatılışından inişine kadar roketin gözünden muhteşem bir görüntüsünü gösteriyor. Şirketin 200'üncü görevi sırasında 3 Ocak'ta açık hava koşullarında çekilen görüntülerde, Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılan Falcon 9 roketinin çeşitli ülkeler için uydular yerleştirdiği bir uçuş görülüyor.

Bir SpaceX Falcon 9 görevinde her zaman olduğu gibi birinci kademe güçlendirici, yük taşıyan ikinci kademeden ayrılmadan önce yörüngeye doğru fırlatılıyor. Falcon 9'un ilk aşaması son uçuşu sırasında havada sekiz dakikadan biraz fazla zaman geçirdi ancak video hızlandırılarak yolculuk sadece 90 saniyeye sıkıştırıldı.

SpaceX Roketinin Uzaydaki 90 Saniyesi

Onboard view from Falcon 9’s flight to space and back during smallsat rideshare mission pic.twitter.com/V5PyKxTlWD — SpaceX (@SpaceX) January 5, 2023

Klip, Falcon 9 için fırlatma ve iniş sürecini geliştiren SpaceX mühendislerinin etkileyici çalışmalarını tam olarak takdir etmek için harika bir fırsat sunuyor. Bu sistem şirketin aynı güçlendiricileri ve roketin kaporta gibi diğer parçalarını tekrar tekrar kullanarak uzay görevlerinin maliyetini düşürmesini sağladı.

Gerçekten de geçen haftaki görevde kullanılan güçlendirici 15. uçuşunu gerçekleştiriyordu ve daha önce ülkemizin uydusu Turksat 5A başta olmak üzere, GPS III-3, Transporter-2 ve Intelsat G-33/G-34 görevlerinin yanı sıra SpaceX'in uzaydan internet hizmeti için Starlink uydularının konuşlandırıldığı 10 uçuşu desteklemişti. Diğer Falcon 9 uçuşları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ve mürettebat görevleri için Dragon uzay aracını fırlattı ve ayrıca SpaceX'in 2021'deki ilk tamamen sivil görevi için özel olarak tasarlanmış bir kapsülü yörüngeye gönderdi.

Bu son SpaceX videosunu beğendiyseniz, şirketin yeni nesil Starship uzay aracının statik ateşleme testinin benzersiz bir görüntüsünü gösteren yakın zamanda paylaşılan başka bir klibe de buradan göz atabilirsiniz. Uzay aracı önümüzdeki aylarda ilk test uçuşunu gerçekleştirdiğinde güçlü Super Heavy roketinin tepesinde yörüngeye oturacak.