SpaceX Roketinin Uzaydaki Eşsiz Görüntüleri Yayınlandı (Video)

SpaceX tarafından yayınlanan bir video, yakın zamanda gerçekleştirilen bir görevin fırlatılışından inişine kadar roketin gözünden muhteşem bir görüntüsünü gösteriyor. Şirketin 200'üncü görevi sırasında 3 Ocak'ta açık hava koşullarında çekilen görüntülerde, Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılan Falcon 9 roketinin çeşitli ülkeler için uydular yerleştirdiği bir uçuş görülüyor.

Bir SpaceX Falcon 9 görevinde her zaman olduğu gibi birinci kademe güçlendirici, yük taşıyan ikinci kademeden ayrılmadan önce yörüngeye doğru fırlatılıyor. Falcon 9'un ilk aşaması son uçuşu sırasında havada sekiz dakikadan biraz fazla zaman geçirdi ancak video hızlandırılarak yolculuk sadece 90 saniyeye sıkıştırıldı.

Onboard view from Falcon 9’s flight to space and back during smallsat rideshare mission pic.twitter.com/V5PyKxTlWD