SpaceX Ruslarla Yarışabilecek Güce Sahip Mi?

Uzay konusunda bugüne kadar hiç görülmemiş derecede büyük bir rekabet söz konusu. Her ne kadar şirketler rekabet ediyor gibi görünse bile, büyük devletler de bu rekabetin içerisinde yer alıyor. İşte uzay alanında önemli haberimizin detayları.

SpaceX şirketi, bugüne kadar kurulmuş özel uzay kuruluşları içerisinde belki de en farklı işleri gerçekleştiriyor. Falcon Heavy roketleri ile birlikte uzay alanında yepyeni bir çığır açmayı başaran şirket, ilerleyen dönemlerde gezegenler arası bir koloni için mücadele ediyor. Ancak onların en büyük rakiplerinden biriside Rusya'nın Ulusal Uzay Ajansı.

Starship roketleri büyük beklenti yarattı

Uzun bir süre çalışmaları devam eden Starship roketleri, sonunda Elon Musk tarafından tanıtıldı. Tanıtım videosunda şirketin son derece ilginç teknolojiler denediği ifade edildi. Özellikle de bu araçların yakıt ikmali konusunda ilginç bir tekniği olacak.

Tüm bunlar büyük bir başarı gibi görünse bile Ruslar, Soyuz roketi ile birlikte büyük işler başarmaya devam ediyor. Şu an için Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmanın öncelikli yolu Rusların Soyuz roketlerinden geçiyor. Bu nedenle NASA da dahil olmak üzere birçok kuruluş, Ruslara bu konuda muhtaç.

Rusya'nın Ulusal Uzay Ajansı Soyuz roketlerini gezegenler arası yolculuklarda da kullanmak istiyor. Bu nedenle SpaceX ile muhtemelen ciddi bir rekabet içerisine girişecek. Ancak şu an için Rusya, kendi ulusal uzay kuruluşuyla mücadele edebilecek güce sahip değil. İlerleyen dönemlerde şirket kendisini kanıtlarsa bu konuda Rusları geçebilir. Peki sizce SpaceX şirketinin uzay alanında Rusya'yı geçme ihtimali bulunuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.