SpaceX Şirketi Projelerini Neden Sürekli Ertelemek Zorunda Kalıyor

Şirketler bazı durumlarda mevcut projeleri ertelemek zorunda kalabiliyor. Örneğin Apple normal şartlarda 5G uyumlu cep telefonlarını bu yıl içerisinde çıkaracaktı. Ancak bazı aksiliklerden dolayı bunu yapamadı. SpaceX şirketi ise neredeyse her projesini ertelemek zorunda kalıyor. Peki bu durumun ardındaki gerçek neden ne? İşte haberimizin detayları.

SpaceX şirketi insanlığın gezegenler arası bir canlı olmasını sağlamaya çalışıyor ve bu, işin daha çok reklam kısmı. Şirket, ağırlıklı olarak diğer ülkelerin veya kuruluşların uydularını uzaya gönderiyor. Üstelik bunları yeniden kullanılabilir roketlerle yaptığı için maliyeti son derece düşük oluyor. Ancak tüm bunlar ilk demek ve ilkler her zaman son derece zordur.

SpaceX şirketi dünya için birçok ilki gerçekleştirdi

Diğer gezegenlere kademeli olarak yerleşme fikri çok uzun bir zamandan beri insanlığın aklında. Özellikle de Sovyet Rusya ve ABD arasındaki rekabetin artmasıyla uzay bilimlerine daha fazla değer verilmişti. SpaceX şirketi ise hem Sovyetler Birliği'nin hem de ABD'nin bütün uzay birikimlerini alarak kendi bünyesinde topluyor.

Daha önceden denenmemiş bir şeyleri denediği için de reklamını başarılı bir şekilde yapmış oluyor. Ancak her projesini de ertelemek zorunda kalıyor. Örneğin Falcon Heavy roketleri normalden 13 ay daha geç bir zamanda fırlatıldı. Aynı şekilde Crew Dragon kapsülü de en az 4 kez proje olarak ertelenmek zorunda kalındı.

Daha öncekilerin bu konuda çalışmaları bulunmadığı için SpaceX, başarmakta son derece zorlanıyor ve çoğu zaman projelerini ertelemek zorunda kalıyor. Ayrıca şirketin bu aralar nitelikli mühendis bulmakta zorlandığı da söyleniyor. Peki sizce SpaceX, uzay çalışmalarına önemli bir katkıda bulunabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.