SpaceX Starlink Misyonu Bir Hafta Sonraya Ertelendi

Dünyanın hemen hemen her köşesine internet götürmeyi planlayan Starlink projesi, SpaceX’in en gözde çalışmalarından birisi olarak biliniyor. Ancak kötü giden bazı nedenlerden dolayı, defalarca bu proje ertelemek zorunda kalındı.

Bütün insanlığa kablosuz internet götürmek isteyen SpaceX, bunu gerçekleştirmek için binlerce uydu kullanacak. Bu uydular ile ilgili ABD'de bütün izinlerini alan şirket, misyonunu tamamlayabilmek için normal şartlarda bu hafta uydu fırlatımı yapacaktı. Ancak uyduların yazılımının güncellenmesi gerekliliği nedeniyle, bu uçuş yeniden ertelendi.

SpaceX Starlink misyonu başarısız mı oldu?

Öncelikli olarak Starlink misyonu için 60 uydu yörünge gönderilecekti. Bu uyduları taşıyacak olan roketle rde, Dünyanın en güçlüsü olan Falcon 9 roketleri olacaktı. Ancak hava şartlarının istenen düzeyde olmaması nedeniyle uçuş ertelenmişti.

Bu hafta ise uyduların yazılım güncellemesinin yapılması nedeniyle, fırlatmanın bir hafta sonraya ertelendiği ifade edildi. SpaceX yetkilileri, bunun daha çok projenin başarılı olmasının sağlanması için önemli olduğunu ifade etti. Starlink, son derece hassas bir proje olması nedeniyle sürekli olarak güncellenmesi gereken bir projedir.

Önümüzdeki hafta şirket 60 uydunun tamamını uzaya gönderecek. Eğer herhangi bir problemle karşılaşmazsa, geriye kalan diğer uydular da yıl içerisinde gönderilmiş olacak. İnternetin hayatımızın her alanında yer almasını isteyen SpaceX, bunu yapmanın en kestirme yolunun da Starlink projesinden geçtiğini düşünüyor. Peki siz bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.