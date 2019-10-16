SpaceX, Starlink Projesinde Vites Yükseltecek

Geçtiğimiz Mayıs ayında 60 adet Starlink uydusunu yörüngeye gönderen SpaceX, bu proje kapsamında 12,000 uydu gönderimi için izin sahibi. Ancak görünüşe göre bu sayıyı yetersiz gören şirket, yörüngeye gönderilecek uydu sayısını artırmayı istiyor.

Birkaç kat kadar.

30.000 Starlink Uydusu Daha Gönderilebilir

Bilmeyenler için kısaca bahsetmemiz gerekirse Starlink projesi, uydular aracılığı ile uzaydan internet bağlantısı sunmayı hedefliyor. İnternetin çok pahalı, yetersiz veya erişilmesinin güç olduğu yerlerde kullanımının hedeflendiği proje kapsamında uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internete her yerden erişmek mümkün olacak.

Facebook ve Amazon gibi devlerin de üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bu projenin SpaceX için şu aşamadaki maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar civarında.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcıların artan ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanabilmesi için Starlink projesinin toplam ağ kapasitesi ve veri yoğunluğu uygun ölçeklendirilme içerisinde artırılacak. Bu açıklamaların ardından SpaceX'in uzaya toplam 42,000 uydu göndereceğine yönelik bazı iddialar ortaya çıktı. Bu ise planlanan gönderim sayısından 30,000 adet daha fazla.

Bu noktada FCC ve ITU gibi kurumlara başvurular yapan şirket de bunu doğruladı diyebiliriz. Yine de bu izinlerin çıkması, uyduların hepsinin yörüngeye yerleştirileceği anlamına gelmiyor. Ancak bu iznin alınması, gelecekte gerektiği zaman dağıtabilmenin önünü açacaktır.