SpaceX, Starship’in Yörünge Testlerini Başlatmayı Planlıyor

SpaceX’in Starship projesi oldukça iddialı ve fütüristik bir proje olarak dikkat çekiyor. SpaceX, Starship adlı bu uzay aracını kullanarak uyduları, çeşitli ürünleri ve hatta insanları alçak yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşımayı hedefliyor. Belki de bir gün, CEO Elon Musk’ın bu Uzay aracıyla insanları Mars’a götürme hayali de gerçek olabilir.

FCC dökümanlarında SpaceX’in yaklaşan uçuş testlerini keşfeden Business Insider’a göre, yeni testler Ekim ayının ortalarında başlayabilir.

Testler sırasında Starship, yere doğru inişe geçmeden önce yaklaşık olarak 20 km yukarıya fırlatılacak. Eğer her şey yolunda giderse, sonraki dönemlerde daha da zorlayıcı testler yapılacak ve Starship ilk ticari uçuşlarını önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atmış olacak.

Yine de o zamana kadar SpaceX’in başarması ve üstesinden gelmesi gereken çok şey var. Çünkü Uzay endüstrisinde beklenmedik sorunlarla karşılaşmak oldukça yaygındır. SpaceX, değerli kargoları ve insanları Dünya’dan Uzay’a taşımaya başlamadan önce, Uzay araçlarının mümkün olabildiğince en sağlam ve en güvenli şekilde hizmet verebilir hale gelmesini istiyor.

İşte tam da bu amaçla sık sık çeşitli uçuş testleri yapılıyor. Bu testlerden bazıları başarısız olsa bile şirketin mühendisleri, testler sayesinde uzay araçlarının limitleri ve kapasiteleri gibi çok önemli bilgiler elde ediyor. Herhangi bir test sırasında tespit edilen bir arıza ya da sorun, bir sonraki teste kadar düzeltiliyor ve böylece uzay araçları sürekli olarak geliştiriliyor.