Spacex, Starship Roketi İçin Bir Fırlatma Videosu Paylaştı: Gelecek Böyle Gözükecek!

SpaceX’in yıllardır üzerinde çalıştığı Starship roketi için bir etkinlik düzenlendi. Bizzat Elon Musk’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, Starship’in kalkışına, ilk ve ikinci bölümün ayrılmasına, yörüngedeki yakıt ikmaline ve Mars üzerindeki inişine yer verilen bir animasyon video paylaşıldı.

Gelecek Böyle Görünecek!

SpaceX, Starship’in Ay’a ve Mars’a fırlatılmasını mümkün kılmak için roketi hızlı ve tamamen yenilenebilir şekilde tasarlamaya çalışıyor. Starship’in fırlatılmasından sonra gezegenden ayrılan roket, güçlendiricisinden ayrılacak ve fırlatma kulesine geri dönecek. Uzay aracı ise, dünyaya geri dönmeden önce hedefine ulaşacak.

Elon Musk, güçlendiricilerin iki dakika yükselişte ve dört dakika da düşüşte olmak üzere toplamda havada altı dakika geçireceğini söyledi. Gelecek yıllarda sistemin günde 3 kez başlatma ile 6-8 saatte bir kullanılabileceği ifade edildi.

SpaceX, tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir bir sisteme ulaşmanın ‘insanlığın yıldızları keşfetmekle meşgul olduğu bir geleceğin anahtarı’ olduğunu söylüyor. Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre her Starship kalkışı 2-3 yıl içerisinde 10 milyon dolardan daha ucuz olacak. Şu an her bir Falcon 9 kalkışı, 60 milyon dolara mal oluyor.

Yüzlerce ton taşıyabilmesinin yanı sıra, SpaceX gerçekten Musk'ın söylediği kadar uygun fiyatlı fırlatma yapabilirse, Starship uzay yolculuğunda devrim yaratabilir.

SpaceX, Starship'i roketin prototipini inşa ettiği Starbase adlı Teksas'taki Boca Chica tesisinden fırlatmak istiyor. Ancak bunu yapmak için henüz Federal Havacılık İdaresi'nden onay alamadı.