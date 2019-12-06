SpaceX, 'Süper Fare'li Kargosunu Uzaya Fırlattı

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, içinde normal farelerin iki katı kasa sahip süper farelerin bulunduğu kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX’in Dragon kargo mekiğinin şirketin Falcon 9 roketiyle, Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu. Fırlatmanın, şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplam ağırlığı 3 tonu bulan Dragon kargo mekiğinde, bira mayalamak üzere arpa taneleri, Cimon adı verilen ve astronotların duygularına duyarlı şekilde hareket edebilen yapay zekaya sahip bir robot ve uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip ‘süper fareler’ bulunuyor. Kargoda ayrıca, UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de yer alıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)

SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 19. kargo mekiği olmasıyla dikkat çeken mekiğin Pazar günü istasyona ulaşması bekleniyor.

UUİ, NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’nın ortak projesi olarak faaliyet gösteriyor. Farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat UUİ’de dönüşümlü olarak görev yapıyor. İstasyonda şu anda 3 Amerikan, 2 Rus ve 1 İtalyan astronot bulunuyor.

UUİ’ye gerekli ikmal malzemeleri ise, SpaceX’in ‘Ticari İkmal Hizmetleri’ programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle taşınıyor. Astronotların istasyona taşınması için de Rus yapımı Soyuz mekikleri kullanılıyor.