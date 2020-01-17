SpaceX Tatbikatta Kendi Roketlerini Patlatacak

Dünyanın önde gelen özel uzay şirketlerinden biri olan SpaceX, geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile rüştünü ispatlamıştı. Şirket, yaptığı açıklama ile yakın zaman sonra yapacağı tatbikat sırasında kendi roketlerini patlatacağını duyurdu.

Acil durum testleri kapsamında, roketlerde yaşanabilecek arızaları test edecek olan SpaceX, bir roketini tamamen yok etmeyi kafasına koydu. Yapılacak tatbikatın amacının ise astronotlu uçuşlar sırasında yaşanabilecek sorunları ön görmek ve astronotların sorunsuz şekilde roketi terk edip edemediklerini görmek.

Kaçış sistemi tatbikatı, bir gün insanları uzaya taşıyacak olan ve Crew Dragon olarak bilinen yeni uzay mekiğiyle astronotların seyahat etmesinden önce yapılması gereken son testlerden biri. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) de yer alacağı tatbikat 18 Ocak'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yapılacak.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzun süredir insanlı uçuşlar düzenlemek üzere çalışıyordu. Bunun için roketlerini geliştirmeye devam eden şirket, yakın zaman önce uzaya turistik gezi yapabilecek aletler üzerinde de geliştirmelere başlamıştı.

Nihai hedefi Mars'a koloni kurmak olan SpaceX için oldukça önemli olan insanlı uçuş denemelerinin ise yapılacak güvenlik denemelerinin ardından gerçekleşeceği dile getirildi.