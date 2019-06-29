SpaceX Ticari Uzay Uçuşları 2021 Yılında Başlayabilir

SpaceX şirketi bilindiği üzere özel uzay şirketleri içerisinde en önemlisi denilebilir. Şirketin uzun süreli olarak kendisi için koyduğu hedef ise Mars'ta bir koloni oluşturmak. Şirket, 2021 yılına kadar ticari uzay uçuşlarını başlatmak istiyor.

Geçen hafta SpaceX Falcon Heavy roketlerini uzaya fırlattı ve 3 merkez iticiden 2 tanesi başarılı bir şekilde yeryüzüne indi. Üçüncüsü ise kıl payı okyanusa çakılmıştı. SpaceX büyük yükleri bile başarılı bir şekilde Falcon Heavy roketlerini kullanarak fırlatabiliyor. Bu, şu an için çok önemli bir güç.

SpaceX şirketinin gözdesi Starship

2021 yılına kadar ticari uzay uçuşlarını başlatmak isteyen şirketin gözdesi Starship. Bu uzay aracı birçok kargonun başarılı bir şekilde hedeflenen gezegene gönderilmesini sağlayacak.

Big Falcon roketi olarak adlandırılan Starship, birisi Texas diğeri de Florida olmak üzere iki farklı tesiste geliştiriliyor. Bu tesislerden hangisi başarılı olursa, o bölgenin roketi kullanılacak. Bu sayede problemler neredeyse sıfıra kadar indirilebilecek.

Starship’i uzaya gönderebilmek için çok daha güçlü bir roket sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bu roket sistemi ise, Super Heavy ismindeki itici roketten başka birisi değil. 100 ton teslimat yapabilme gücüne sahip olacak Starship roketleri, Mars'a insan mürettebatlı görevler yapılabilmesini de sağlayacak.

Peki siz şirketin bu konuda başarılı olabileceğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.