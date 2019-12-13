SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Kenevir Götürecek

SpaceX'in Uluslarası Uzay İstasyonu'nda kenevir bitkisi götüreceği ortaya çıktı.

Uzaya Kenevir Gidecek!

Colorado'daki bir araştırma laboratuarı, Mart 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kahve ve kenevir bitkileri göndermek için uzay taşımacılığı firması ile bir araya geldi. Bitkilerin sıfır yerçekimi ortamında mutasyona uğrayıp uğramayacakları veya genetik olarak değişip değişmeyeceklerini test etmek için deney yapılacak.

Kenevir ve kahve çeşitleri yetiştiren bir tarımsal biyoteknoloji şirketi olan Front Range Biosciences, uzaya 480'den fazla bitki hücresi göndermeye hazırlanıyor. Bitkiler SpaceX CRS-20 aracı ile 2020 yılının Mart ayında uzaya gönderilecek. Uzay Ajansı yaptığı açıklamada bunun uygun davranış olmadığını söyledi. Bitki hücreleri, yaklaşık 30 gün boyunca ayarlanan sıcaklıkta, Uzay İstasyonu'nda yer alacak olan inkübatörde bulunacak. 30 günün ardından bitkiler yeniden Dünya'ya geri getirilecek ve Dünya'da bulunan laboratuarlarda testler uygulanacak.

Astronotlar ve bilim insanları bitkilerin değişimlerini izleyecek. Front Range Biosciences'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Jonathan Vaught yapılacak olan deneyin bir ilk olacağını söyledi. SpaceX CEO'su Elon Musk konu hakkında herhangi açıklamada bulunmadı.