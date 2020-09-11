SpaceX Uydu İnternet Hızı 100Mbps Geçti

SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in 20 milisaniyenin altında gecikme süresine ve 100Mbps internet hızına ulaştığını söylüyor ki bu da kablolama tabanlı geniş bant ile aynı seviyede. SpaceX'e göre uydu internet çok yakında hazır olabilir.

SpaceX geçtiğimiz gün uydu internet verilerini FCC'ye gönderdi ve internet hızları Reddit kullanıcıları tarafından fark edildi. Speedtest internet hız testine göre Starlink 103Mbps indirme hızı, 42Mbps yükleme hızına 40 ve 19ms arasında gecikmeye sahip olduğu kanıtlandı.

Starlink'in uydu internet hız testini kıyaslamak için ABD'de sabit geniş bant için ortalama gecikme süresi 25 ms iken, Speedtest'e göre mobil ağlarda hız 48 ms'dir. Yani Starlink uydu interneti şu anda ortalamanın üzerinde hıza sahip ve FCC'ye sağlanan kıyaslamalar da şirketin hız testlerinde oynama yapmadığını gösteriyor.

Starlink Uydu İnternet Dönemi Başlıyor

Starlink hız ve gecikme süresi testi SpaceX'in yörüngede yalnızca yaklaşık 500 Starlink uydusuna sahip olduğu bir zamanda gerçekleşti. Şirketin şu anda tüm dünyada kapsama alanını ve veri hızlarını artıracak 700'den fazla uydusu var ancak rapora göre SpaceX her ay 120 yeni Starlink uydusu üretiyor.

SpaceX'in hedefi ise dünya çapında kapsama alanına sahip 1Gb / sn'lik indirme hızı sağlamak için bunlardan binlercesini uzaya fırlatmak. SpaceX birden çok ABD eyaletindeki kullanıcılar için herkese açık bir beta denemesi hazırlamayı planlıyor.