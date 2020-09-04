SpaceX Uydu İnternet Projesi İçin 700'den Fazla Uydu Yolladı

SpaceX geçtiğimiz gün küçük çaplı bir fırlatma görevi gerçekleştirdi ve 60 yeni Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi. SpaceX'e bağlı Starlink takımyıldızı projesi kapsamında uydu internet sağlanması ve her bölgeye uzaydan internet dağıtılması amaçlanıyor.

Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi fırlayarak Starlink uydularının 12. fırlatılışını kutlayan SpaceX, internet hizmetini ABD'ye dağıtabilecek şekilde binlerce uydulu bir takımyıldız oluşturmayı umuyor. Perşembe günü yapılan fırlatma görevi de dahil olmak üzere SpaceX'in uzayda konuşlandırılmış 700'den fazla Starlink uydusu var.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/DdBxIOdOg1 — SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

SpaceX uydu internet dağıtımına başlıyor

SpaceX Perşembe günü Starlink'in ilk testlerinin "Aynı anda birden fazla HD filmi yayınlayabilen ve yine de yedeklenecek bant genişliğine sahip" şeklinde bir hıza sahip olduğunu söylüyor. Yani şu aşamada bile kullanıcıları tatmin edebilecek internet hızına ulaşmayı başaran Starlink, uydu internette adım adım sona yaklaşıyor.

SpaceX Ağustos ayındaki üç görev dahil olmak üzere bu yıl 16 görev gerçekleştirdi. ABD'li şirket Eylül ayında iki tane daha fırlatma gerçekleştirebilirken bu yılki görevlerden dokuzu Starlink görevlerine aitti. SpaceX 2018'de gerçekleştirdiği 21 lansmanla bir önceki rekorunu kıracak gibi gözüküyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk daha önceden yörüngedeki 400 Starlink uydusunun minimum internet kapsama alanı sağlayabileceğini ve ortalama kapsama alanı sağlamak için 1600'e kadar çıkacağını söyledi.