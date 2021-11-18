SpaceX'le Uzaya Giden Turistlerden Göz Alıcı Fotoğraflar Geldi

SpaceX'in uzay turistlerinden nefes kesen fotoğraflar geldi.

Inspiration4 görevinin Twitter hesabı, Eylül ayında SpaceX Crew Dragon uzay aracında Dünya'nın çevresinde üç gün dolaşan dört uzay turistinden oluşan mürettebat tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntüleri paylaştı.

Görüntüler, uzay aracının devasa cam kubbesinin koruyucu tabakasıyla çevrili, ufkun arkasından bakan Güneş'in olağanüstü perspektifleri de dahil olmak üzere, aşağıdaki Dünya'nın muhteşem manzaralarını içeriyor.

Fotoğrafların ayrıca Flickr'da tam çözünürlükte indirilebilir olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

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We’ve uploaded more of our crew’s stunning photography of Earth from space taken during the #Inspiration4 mission in September:https://t.co/XVKbPjotR6 pic.twitter.com/9zTBMTBEDF — Inspiration4 (@inspiration4x) November 15, 2021

SpaceX'in uzay turistlerinden nefes kesen fotoğraflar

Devasa cam kubbenin manzarası nefes kesici olsa da, üç günlük yolculuk sorunsuz geçmedi. Örneğin, uzay gemisinde büyük bir tuvalet çalışmaya başladı ve mürettebat üyelerinden en az biri, fırlatma sonrası ayarlama yaparken "uzay tutması" yaşadı.

NASA ve SpaceX mürettebattan tuvaleti kullanmamalarını, bunun yerine eve dönüş sırasında kendilerini rahatlatmaları gerekiyorsa çocuk bezlerini tercih etmelerini istedi.

McArthur, tuvalet ikilemi sorulduğunda gazetecilere verdiği demeçte, "Evet, dönüş yolculuğu için Dragon'da tuvaleti kullanamıyoruz ve tabii ki bu yetersiz. Ancak, bilirsiniz, uzay uçuşu pek çok küçük zorlukla doludur ve bu, görevimizde karşılaşacağımız ve ilgileneceğimiz şeylerden sadece biri." dedi.

Kimbrough, mürettebatın Dragon Endeavour'u birkaç kez inceleme ve kendi Dragon kapsülünde de aynı sızıntının olup olmadığını görmek için döşemenin altına bakma fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Ancak yeni fotoğraflar, yüzeyden birkaç yüz mil yukarıdan manzaraların kesinlikle muhteşem olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Uzayda biber yediler

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) yer alan astronotlar, uzay biberi yiyerek bir ilke imza attı. Deneyin amacı, uzayda nelerin yetiştirilebileceğini sorusuna açıklık getirmekti. Bunun bir parçası olan tohumlar da haziran ayında ISS'ye getirildi.

Deneyin Mars ile bağlantılı uzun süreli görevler için gıda kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyordu. İlk biberlerin cuma günü hasat edildiğini bildiren NASA aynı zamanda geleceğe yönelik umut verici bir açıklamada bulunmuş oldu.

Uzay ajansı, astronotların biberlerin olgunlaştığını gösteren kırmızı rengi alması halinde biberlerin tadının çıkarılabileceğini ancak biberlerin yeşil olarak da yenebileceğini ifade etmişti. SpaceX Crew-2 misyonunun bir parçası olan uçuş mühendisi Shane Kimbrough, geçen aylarda tohumları sulayarak deneyi başlatmıştı.

NASA'ya göre Kimbrough uzayda ilk kez mahsul üretmiyor. 2016 yılında da Veg-03 deneyinin bir parçası olarak kırmızı marulun büyümesine katkı sağlamıştı.