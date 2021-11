SpaceX'le Uzaya Giden Turistlerden Göz Alıcı Fotoğraflar Geldi

SpaceX'in uzay turistlerinden nefes kesen fotoğraflar geldi.

Inspiration4 görevinin Twitter hesabı, Eylül ayında SpaceX Crew Dragon uzay aracında Dünya'nın çevresinde üç gün dolaşan dört uzay turistinden oluşan mürettebat tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntüleri paylaştı.

Görüntüler, uzay aracının devasa cam kubbesinin koruyucu tabakasıyla çevrili, ufkun arkasından bakan Güneş'in olağanüstü perspektifleri de dahil olmak üzere, aşağıdaki Dünya'nın muhteşem manzaralarını içeriyor.

Fotoğrafların ayrıca Flickr'da tam çözünürlükte indirilebilir olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

We’ve uploaded more of our crew’s stunning photography of Earth from space taken during the #Inspiration4 mission in September:https://t.co/XVKbPjotR6 pic.twitter.com/9zTBMTBEDF