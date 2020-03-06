SpaceX Uzay Turizmine Başlayacağı Tarihi Açıkladı

Houston merkezli uzay şirketi Axiom, uzay turizmi için SpaceX ile güçlerini birleştirme kararı aldı. Axiom, yaptığı açıklama ile SpaceX'in Dragon Crew aracını kullanarak, insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacaklarını aktardı.

Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yakın zaman önce uzaya insan götürebilecek Dragon Crew ismini verdiği kapsülünü test etmeye başlamıştı. NASA'nın astronotlarını ISS'e götürmesi için yapılan kapsül, 7 Mayıs tarihinde ilk kez insan taşıyacaktı. İnsansız testleri başarıyla geçen kapsül için farklı fikirleri olan Axiom, bunu uzay turizmi için kullanma kararı alarak, SpaceX ile anlaştı.

NASA bütçesinin ABD hükumeti tarafından kısıtlanmasının ardından uzay kurumu, astronotlarını Rus araçlarıyla uzaya göndermeye başlamıştı. Yörüngedeki istasyona Kazakistan'dan gönderilen araçlarla ulaşan NASA, SpaceX'in başarılı çalışmalarının ardından kararını değiştirmişti. Elon Musk'ın şirketi ile çalışma kararı alan kurum, ortak yürütülen çalışmaların ardından en sonunda kararını uygulayabilecek seviyeye gelmişti.

Geliştirilen Dragon Crew Kapsülü, insansız taşıma testlerinden geçtikten sonra 7 Mayıs tarihinde ilk insanlı uçuşuna hazırlanmaya başlanmıştı. Buradaki testlerin başarılı olmasının ardından NASA astronotlarını uzaya taşımaya başlayacak olan kapsülün, 2021'in sonlarına doğru turistleri de götürebileceği belirtildi.

SpaceX uzay turizmi işine giriyor

Axiom, geliştirdiği projeler ile insanları uzay sınırına kadar götürmeyi düşünüyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu irtifanın biraz altına kadar çıkabilecek araçlarla insanları taşımayı planlayan şirket, SpaceX'in başarılı olmasının ardından kararını değiştirdi.

SpaceX ve Axiom arasındaki anlaşma sonrasında, ISS'de 10 gün kalma üzerine bir proje geliştirildi. Buna göre uzay turistleri, yeterli ödemeyi yaptıktan sonra SpaceX araçlarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak ve burada 10 gün kadar kalmaları sağlanacak. 10 gün sonra yine Dragon Crew ile Dünya'ya dönecek olan turistler, böylece daha önce deneyimlenmemiş bir olayı kendi gözleriyle görmüş olacaklar.