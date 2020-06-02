SpaceX'in Tarihi Uzay Yolculuğunda Dikkat Çeken "Dinozor Oyuncak" Sırrı Çözüldü

Geçtiğimiz günlerde Amerikan uzay araştırmaları tarihinde bir ilk yaşanmıştı. İlk kez özel bir şirket uzaya insanlı uçuş yapmıştı. Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew Dragon adlı uzay kapsülü ile gerçekleştirilen ilk insanlı uçuş NASA kanalında canlı yayınlanmıştı. Canlı yayında astronotların yanında dikkat geçen dinozor oyuncağın sırrı çözüldü.

SpaceX'in Tarihi Uzay Yolculuğu

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, birkaç gün önce uzaya iki astronot göndermişti. Astronotların Crew Dragon uzay kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na yolculuğu canlı olarak yayınlandı. Uzayda yaşamı merak edenler, uzaya seyahat etmeyi, yolculuk yapmayı düşünenler ekran başına kilitlendi. 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü gerçekleşen tarihi uçuştan yüzlerce fotoğraf yayınlandı. Ancak bir tanesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dinozor Oyuncağın Sırrı Çözüldü!

Canlı yayında ekranlara yansıyan şişme dinozor oldukça ilgi çekti. Oyuncak dinozorun orada ne işi vardı? sorusuna yanıt astronotlardan Bob Behnken’den geldi. Behnken, çocuklarınn dinozor oyuncakları sevdiğini bu yüzden oyuncağı uçuşta yer çekiminin ortadan kalktığını gösteren Sıfır G Göstergesi olarak kullandığını açıkladı.

Elon Musk: Mars'ta Yaşamın Başlangıcı

Tarihte ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı dün Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla ulaştı. Elon Musk, bu olayı “Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı” olarak değerlendirdi.