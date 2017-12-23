SpaceX, Uzaya Bu Yılki 18. Roketini Gönderdi

Tesla’nın da kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Elon Musk tarafından kurulan ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bu yılki 18. roketinin kalkışını da tamamladı.

Firma böylelikle kendi rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor ise 1 yıl içerisinde 10 adet roketin kalkışını tamamlamak şeklindeydi. Bu 18 roket atışından sonuncusu dün yapıldı. Bu roket Iridium adlı bir ABD’li uydu şirketi için hazırlandı ve roketin içerisine 10 ayrı uydu konumlandırıldı. Elon Musk'ın aşağıdaki tweet'inden de bu roketin atılması ile ortaya çıkan manzaralar görülebiliyor.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) 23 Aralık 2017

Iridium firmasını bilmeyenler için kısa şekilde bahsetmek gerekirse, bu firmanın kuruluş yıllarında Motorola ile ortaklıklar yürüttüğünü biliyoruz. Firmanın işi ise mobil iletişim ağları için uzayda çalışan uydular geliştirmek ve yönetmek şeklinde. Iridium, ilk uydu takımını 1997 ile 2002 yılları arasında Lockheed Martin adlı uzay şirketi ile ortak bir çalışma sonucu uzaya göndermiş.

Normalde 7 yıl ömür biçilen bu uydulardan bazıları 20 yıla kadar çalışabilmiş. Şimdi de eskiyen bu uyduların değiştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu haberimize konu olan SpaceX’in 18.roketi ise Iridium firmasının yeni nesil mobil iletişim uydularının 4.partisi oluyor. İlk 3 parti uydular sırasıyla 2017’nin Ocak, Haziran ve Ekim aylarında 10’ar adet olmak üzere uzaya gönderilmişti. Son gönderilen uyduların Falcon 9 roketi içerisine yerleştirilme aşamasından bir görüntü hemen aşağıda yer alıyor.

SpaceX’in Iridium firması için gönderdiği bu son roket de firmanın Falcon 9 adlı roketi oldu. Bu roket geçtiğimiz Haziran ayında yine Iridium firmasının bir görevi için gönderilmişti. SpaceX bu 18. roketi Kaliforniya’daki Vandenbery Hava Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderdi. Böylelikle SpaceX tarafından Iridium-4 olarak adlandırılmış bu görev başarıyla sonuçlanmış oldu. Yukarıdaki görüntülerden de görüldüğü üzere bu roketin atışı esnasında ilginç manzaralar ortaya çıktı. Birçok yabancı sanatçı da bu görüntülerle ilgili tweet attı.

SpaceX’in bir sonraki büyük çalışması ise Falcon Ağır Roketi üzerine olacak. Bu roket normal roketlerden çok daha yüksek bir yükleme kapasitesine sahip ve Ocak 2018’de uzaya gönderilmesine yönelik çalışmalar hala yürütülüyor. Bu çalışmayı Elon Musk’ın uzaya Tesla Roadster bir otomobili bu roketin içerisinde göndereceği şeklinde tarif edersek daha çok kişi hemen anımsayacaktır.