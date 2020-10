SpaceX'in Uzaya Gönderdiği Tesla Mars'a Ulaştı

Geçtiğimiz dönem içerisinde SpaceX'in uzaya gönderdiği Tesla Mars'a ulaşmayı başardı. SpaceX için planlanmadan gerçekleşen bu durum sonrasında Tesla'nın; Dünya'yı, Venüs'ü ve Merkür'ü turlaması bekleniyor.

SpaceX'in iki yıldan daha uzun bir süre önce uzaya fırlattığı elektrikli Tesla Roadster geçtiğimiz gün ilk kez Mars'ın yakınından geçti. Falcon Heavy roketinin üst aşamasında fırlatılan araç ve araç içerisindeki Starman mankeni, Dünya'ya geri dönmeden önce milyonlarca yıl yolculuk edecek.

Hatırlayacağınız üzere Elon Musk'ın CEO'su olduğu roket şirketi SpaceX, Şubat 2018'de bir Falcon Heavy roketinde Tesla Roadster'ı uzaya fırlatmıştı. Direksiyonda "Starman" adlı uzay giysisi giyen bir mankenle fırlatılan aracın ilk defa Mars'ın yakınından geçtiği belirtildi.

Gökbilimcilere göre Tesla'nın Mars ve Güneş arasında dairesel bir yörüngeye girmesi gerekiyordu. Ancak bu görev yerine, Mars yörüngesinin çok ötesine -asteroit kuşağına- eliptik bir yol görevine başladı. Bu, her 557 günde bir yörüngeyi tamamlayacağı anlamına geliyor. Tesla Roadster daha önce Mars yörüngesinden geçtiği ancak yörüngenin o dönem sapma yaşadığı tespit edildi.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7