SpaceX Uzaya İlk Kez İnsan Taşıyacak

NASA ve SpaceX’in Ticari Mürettebat programı kapsamında merakla beklenen iş birliği ile ilgili onay NASA’dan geldi. Boeing ve SpaceX arasında süren rekabet sonlandı ve uzaya insan taşıyacak olan şirketin SpaceX olmasına karar verildi.

NASA’nın bu misyonu kapsamında Dough Hurley ve Bob Behnken isimli astronotlar, Dünya’dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Böylece NASA'nın en büyük hedeflerinden biri olan Rus yapımı roketler olmadan yapılacak ilk fırlatma SpaceX sayesinde gerçek olacak.

Crew Dragon in Florida ahead of its flight to and from the @space_station with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug onboard! pic.twitter.com/nerz0Qujso