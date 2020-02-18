SpaceX Uzaya İlk Kez İnsan Taşıyacak

NASA ve SpaceX’in Ticari Mürettebat programı kapsamında merakla beklenen iş birliği ile ilgili onay NASA’dan geldi. Boeing ve SpaceX arasında süren rekabet sonlandı ve uzaya insan taşıyacak olan şirketin SpaceX olmasına karar verildi.

NASA’nın bu misyonu kapsamında Dough Hurley ve Bob Behnken isimli astronotlar, Dünya’dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Böylece NASA'nın en büyük hedeflerinden biri olan Rus yapımı roketler olmadan yapılacak ilk fırlatma SpaceX sayesinde gerçek olacak.

Sürecin başında pek çok analist, uzaya insan götürecek olan şirketin SpaceX değil Boeing olmasını bekliyordu. Ancak beklentilerin aksine aylar içinde SpaceX bu beklentileri tersine çevirmeyi başarmıştı. Buna rağmen geçtiğimiz yıl Nisan ayında Crew Dragon roketleri ile yapılan testte roketler, yakıtı ateşleyen yakıcı madde sızıntısı nedeniyle patlamıştı. Bu beklenmeyen aksilik sonucunda ise SpaceX’in uzaya insan taşıma görevi ertelenmişti.

Yaşanan aksiliklerin ardından 2020 yılı şimdiye kadar SpaceX için başarılı geçti ve NASA’nın uzaya astronot yollamak için seçtiği şirket SpaceX oldu. SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan göndereceği fırlatmanın önümüzdeki mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.