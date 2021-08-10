Kanadalı Girişim SpaceX'le Anlaştı: Uzaydan Reklam Yayınlayacak

Uzay reklamcılığı SpaceX'in yeni ortaklığıyla gerçek oluyor. Kanada merkezli bir teknoloji hizmetleri şirketi olan Geometric Energy Corporation (GEC), Insider'a uzay reklamcılığını gerçeğe dönüştürmek için SpaceX ile birlikte çalıştığını bildirdi.

Son zamanlarda uzaya uçan şeyler sadece roketler, uydular ve milyarderler değil, reklamcılık da öyle.

Teknoloji hizmetleri sunan Kanadalı bir girişim olan Geometric Energy Corporation (GEC), Insider'a yaptığı açıklamada SpaceX'in yardımıyla uzay reklamlarını mümkün hale geleceğini söyledi.

GEC CEO'su ve kurucu ortağı Samuel Reid, şirketin CubeSat adlı bir uydusunun inşa sürecinde olduğunu söyledi. Reid, uydunun bir tarafının reklamların ve reklam logolarının görüneceği pikselli bir ekrana sahip olacağını ifade etti.

Şirket, CubeSat'ı bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklemeyi planlıyor ve bu roket Ay'a ulaşmadan önce yörüngeye girecek ve serbest bırakacak. Yörüngeye girdikten sonra CubeSat'a bağlı bir selfie çubuğu ekranı filme alacak. Bu görüntüler YouTube ve Twitch'te canlı olarak yayınlanacak, böylece herkes ekranda görüntülenen reklamları görüntüleyebilecek.

GEC CEO'su Reid'e göre CubeSat isimli uydu 2022'nin başlarında piyasaya sürülecek.

Please note that Geometric will never have space advertising viewable from the Earth without aide of technology. It is not obtrusive space advertising that Geometric plans for, it is just to stream data from space of a display screen captured (which no one sees from the ground). — Samuel Reid (@SamuelReidGEC) August 9, 2021

Uzay reklamcılığı SpaceX'le gerçek oluyor

CubeSat'ta reklam vermek isteyen kuruluşlar, ekrana piksel karşılığında ödeme yapacak. Ödemelerin tokenler karşılığında yapılacağını söyleyen GEC, reklam verecek şirketlerin aralarından seçim yapabileceği beş token olduğunu belirtti: X koordinatı için Beta, Y koordinatı için Rho, parlaklık için Gama, renk için Kappa ve reklam süresi için XI.

GEC tarafından kabul edilecek bu tokenler Ethereum gibi kripto para birimleri kullanılarak satın alınabilecek. Ayrıca GEC, gelecekte Dogecoin (Elon Musk'ın favori kriptosu) ödemelerini etkinleştirmeyi planlıyor.

Reid, "Uzaya erişimi demokratikleştirebilecek ve merkezi olmayan katılıma izin verebilecek bir şey elde etmeye çalışıyorum. Umarım insanlar uygunsuz, aşağılayıcı veya saldırgan bir şeye para harcamazlar." dedi. Ancak Reid, her bir tokenin veya CubeSat'ın ne kadara mal olacağını açıklamadı.

Bu tür reklamların maliyeti hakkında herhangi bir ayrıntı açıklanmasa da CubeSat'ın 2022'nin başlarında faaliyete geçmesi beklendiğinden, yakında uzay reklamları hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz.

Peki ya siz SpaceX ve GEC arasındaki bu uzay reklamcılığı anlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.