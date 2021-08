Kanadalı Girişim SpaceX'le Anlaştı: Uzaydan Reklam Yayınlayacak

Uzay reklamcılığı SpaceX'in yeni ortaklığıyla gerçek oluyor. Kanada merkezli bir teknoloji hizmetleri şirketi olan Geometric Energy Corporation (GEC), Insider'a uzay reklamcılığını gerçeğe dönüştürmek için SpaceX ile birlikte çalıştığını bildirdi.

Son zamanlarda uzaya uçan şeyler sadece roketler, uydular ve milyarderler değil, reklamcılık da öyle.

Teknoloji hizmetleri sunan Kanadalı bir girişim olan Geometric Energy Corporation (GEC), Insider'a yaptığı açıklamada SpaceX'in yardımıyla uzay reklamlarını mümkün hale geleceğini söyledi.

GEC CEO'su ve kurucu ortağı Samuel Reid, şirketin CubeSat adlı bir uydusunun inşa sürecinde olduğunu söyledi. Reid, uydunun bir tarafının reklamların ve reklam logolarının görüneceği pikselli bir ekrana sahip olacağını ifade etti.

Şirket, CubeSat'ı bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklemeyi planlıyor ve bu roket Ay'a ulaşmadan önce yörüngeye girecek ve serbest bırakacak. Yörüngeye girdikten sonra CubeSat'a bağlı bir selfie çubuğu ekranı filme alacak. Bu görüntüler YouTube ve Twitch'te canlı olarak yayınlanacak, böylece herkes ekranda görüntülenen reklamları görüntüleyebilecek.

GEC CEO'su Reid'e göre CubeSat isimli uydu 2022'nin başlarında piyasaya sürülecek.

Please note that Geometric will never have space advertising viewable from the Earth without aide of technology. It is not obtrusive space advertising that Geometric plans for, it is just to stream data from space of a display screen captured (which no one sees from the ground).