SpaceX Yeni Crew Dragon Kapsülleri Üretmeyi Bırakıyor

SpaceX, ilk astronotlarını Crew Dragon kapsülünde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçurduktan iki yıl sonra bu Crew Dragon kapsüllerinin üretimini artık sonlandırdığını açıkladı.

Bu hafta Reuters'e konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, şu anda mevcut dört kapsül filosuna daha fazla Crew Dragon ekleme planı olmadığını söyledi ancak şirket, gelecekteki uzay görevlerinde kullanılmaya devam edilecekleri için mevcut Crew Dragon uzay aracı için bileşenler üretmeye devam edecek.

Crew Dragon'un üretimine son verme hamlesinin şirketin kaynaklarını gelecek yıllarda ay görevlerine ve hatta Mars'a seyahatlere başlaması beklenen yeni nesil Starship fırlatma aracına (Süper Ağır güçlendirici ve Starship uzay aracını içeren) kaydırmak istemesinden kaynaklandığı bildiriliyor.

Crew Dragon Kapsülünün Kullanım Geçmişi

Reuters'in belirttiği gibi SpaceX'in birden çok kez kullanılabilecek uzay uçuşu donanımı inşa etme temel amacı ile bu sektöre başlaması, şirketin bir noktada Crew Dragon üretimini durduracağı anlamına geliyordu. Dört koltuklu Crew Dragon, ilk olarak 2019'da insansız bir test uçuşuyla uzay istasyonuna uçtu. Bir yıl sonra NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ISS'e ilk mürettebatlı uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş, astronotları yörüngeye taşıyan ilk ticari uzay aracı olması ve uzay mekiği programının kapanmasından yaklaşık on yıl sonra mürettebatlı görevlerin ABD'ye geri dönmesi açısından tarihi öneme sahipti. Bugüne kadar Crew Dragon kapsülleri ISS'e dört mürettebatlı yolculuk yaptı ve tamamen profesyonel olmayan astronotlardan oluşan ilk uzay görevine de eşlik etti.

Bir sonraki Crew Dragon görevi 6 Nisan'da gerçekleşecek ve üç uzay turisti ve eski bir NASA astronotunu bir haftadan fazla bir süre için ISS'e taşıyacak. Büyük merakla beklenen görev, NASA ve SpaceX'in yörüngedeki istasyona yapacağı ilk özel astronot gezisi olacak. Üç özel vatandaşın her birinin hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim için yaklaşık 55 milyon dolar ödediği bildiriliyor.