Spec Ops Modu Call of Duty: Modern Warfare ile Geri Dönüyor

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare, Mayıs ayının sonunda duyurulmuştu. Her ne kadar tam anlamıyla olmasa da Call of Duty 4: Modern Warfare oyununun sil baştan yapımı olacak. Başta Captain Price olmak üzere orijinal oyundaki birçok tanıdık yüzün geri döneceği oyunla ilgili olarak Infinity Ward E3 2019 kapsamındaki E3 Coliseum sırasında bir panel düzenledi. Panelde Call of Duty: Modern Warfare üzerine yapılan söyleşide her ne kadar çok fazla bilgi verilmemiş olsa da yeni şeyler çıkmadı ortaya çıkmadı değil.

Geoff Keighley tarafından sunulan ve Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki, Sanat Yönetmeni Joel Emslie ve Senaryo Oynanış Yönetmeni Jacob Minkoff'un katılımda bulundukları panel sırasında çoklu-oyuncu moduna dair iki ayrı ekran görüntüsü gösterildi. Resimlerden ilkinde çoğu Sniper sınıfı oyuncunun giydiği kamuflaj kıyafetini görürken ikinci ekran görüntüsünde de Juggernaut kıyafetinin yeni oyunla birlikte geri döneceği onaylanmış oldu.

Panelde ortaya çıkan bir diğer bilgiyi ise Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki onaylı. Eski Modern Warfare oyunlarındaki Spec Ops modunu özlediyseniz, bu mod Call of Duty: Modern Warfare ile geri dönecek. Bildiğiniz gibi Infinity Ward yeni oyunda bizlere olabildiğince gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor ve aynı zamanda bütün modlar birbiriyle bağlantılı olacak. Bu nedenle Zombies modu yerine bizlere kooperatif mod olan Spec Ops sunulacak.

Spec Ops ilk olarak Call of Duty: Modern Warfare 2 ile seriye katılmış ve büyük bir beğeni ile karşılandığı için Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununda da yer almıştı. Beraberimizdeki takım arkadaşımız ile çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışıyorduk. Şimdi ise Call of Duty: Modern Warfare ile bir nevi eski günlere geri döneceğiz.