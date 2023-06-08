Spider-Man 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

PS5’e özel olarak çıkacak olan Örümcek Adam 2 oyunu hakkında heyecan verici paylaşımlar yapıldı. PlayStation tarafından yapılan açıkklamalarda 2023'te çıkacak büyük oyunlar arasında Spider-Man 2 de yer alacak.

Marvel's Spider-Man 2, Summer Game Fest 2023'te çeşitli açıklamalarda bulunan Insomniac Games, oyunun fiyatını açıklayarak PlayStation 5'e özel olacağına vurgu yapmıştı.

Beklenen Tarih Açıklandı

Oyunseverlerin heyecan içinde beklediği Summer Game Fest 2023 de start verdi. Etkinlik kapsamında Prince of Persia: The Lost Crown, Mortal Kombat 1 gibi yapımlar da duyuruldu.

Sürpriz olan ise Imsoniac Games ve PlayStation'ın Spider-Man 2 hakkında yaptığı açıklama oldu. 20 Ekim 2023’te çıkacağı duyurulan Spider-Man 2 PlayStation'ın resmi açıklamasına göre, Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider Man: Miles Morales gibi son iki oyunun kalitesini aşacak.

Oyunseverleri fantastik, yeni ve orijinal bir Örümcek Adam macerası bekleniyor.