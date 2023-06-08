Spider-Man 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

PS5’e özel olarak çıkacak olan Örümcek Adam 2 oyunu hakkında heyecan verici paylaşımlar yaparak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. PlayStation tarafından yapılan açıkklamalarda 2023'te çıkacak büyük oyunlar arasında Spider-Man 2'nin de yer alacağı açıklanmıştı.

Beklenen Tarih Açıklandı: Spider Man 2 20 Ekim’de Çıkıyor

20 Ekim 2023’te çıkacağı duyurulan Spider-Man 2 PlayStation'ın resmi açıklamasına göre, Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider Man: Miles Morales gibi son iki oyunun kalitesini aşacak. Oyunseverleri fantastik, yeni ve orijinal bir Örümcek Adam macerası bekleniyor.