Spider-Man 2'de Venom'u Seslendiren Oyuncudan Heyecanlandıran Açıklama!

Spider-Man 2'de Venom'u seslendiren oyuncu Tony Todd, merak içerisinde beklenen video oyunu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Todd tarafından yapılan açıklama, yeni oyunu bekleyen çok sayıda oyuncuyu heyecanlandırdı. Todd, oyunun devasa büyüklükte olacağını söyledi.

Imsomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man, ilk olarak 7 Eylül 2018 tarihinde PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkışını gerçekleştirmişti. Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapım, 12 Kasım 2020 tarihinde PlayStation 5 platformuna çıkmıştı.

Geliştirici ekip, Marvel’s Spider-Man ile oldukça büyük bir başarının altına imza atmıştı. Imsomniac Games, bu başarısını yeni bir Spider-Man oyunu ile devam ettirmek için kollarını sıvadı. Geçtiğimiz günlerde düzenen Sony Showcase 2021 etkinliğinde yeni Spider Man oyunu bir fragman eşliğinde duyurulmuştu.

Yayımlanan fragman, Spider-Man 2'de Peter Marker, Miles Morales ve Venom karakterlerinin yer alacağını gözler önüne sermişti. Yeni Spider-Man oyununda Peter Parker ile Miles Morales, Venom'a karşı mücadele edecek.

Venom'u Seslendiren Oyuncunun Spider-Man 2 Yorumu

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Marvel's Spider-Man 2 isimli yapımda Venom karakterini seslendiren Tony Todd, oyun hakkında oldukça önemli bir bilgi paylaştı.

Todd tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Spider Man oyunu devasa büyüklükte olacak. Başarılı oyuncu Todd, bu sebepten ötürü 2023 yılına kadar oyunun çıkmayacağını söyledi. Dolayısıyla oyuncuların oyunu oynayabilmesi için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Venom karakterini seslendiren Todd, Candyman serisi ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmuştu. Başarılı oyuncu ayrıca Dota: Dragon's Blood animasyon dizisinin seslendirme kadrosunda da yer alıyor.

PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsoluna özel olarak geliştirilen Spider-Man 2'de iki farklı karakterin oynanabilir olacağı tahmin ediliyor. Geliştirici ekip, şimdiye kadarki en destansı tek oyunculu macerayı sunmayı hedefliyor.

Oyunun fragmanı kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncu tarafından izlenmişti. Sabırsızlıkla beklenen video oyununun ilk fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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