Spider-Man 3'te Tom Hardy'li Venom'u İzleyebiliriz

Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü aşamasını tamamlayacağımız Spider-Man: Far From Home henüz vizyona girmedi; ancak serinin üçüncü filmiyle ilgili söylentiler ayyuka çıkmaya başladı. Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre, Tom Hardy’li Venom’u Spider-Man’in üçüncü devam filminde görebiliriz.

Roger Wardell adlı bir Twitter kullanıcısı, Tom Hardy’nin hayat verdiği Venom karakterinin Spider-Man’in üçüncü filminde olacağını iddia etti. Bu doğru olduğu takdirde, Spider-Man evreninin en ikonik karakterlerinden bir tanesi olan Venom, resmen MCU’ya giriş yapacak.

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU.