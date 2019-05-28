Spider-Man 3'te Tom Hardy'li Venom'u İzleyebiliriz

Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü aşamasını tamamlayacağımız Spider-Man: Far From Home henüz vizyona girmedi; ancak serinin üçüncü filmiyle ilgili söylentiler ayyuka çıkmaya başladı. Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre, Tom Hardy’li Venom’u Spider-Man’in üçüncü devam filminde görebiliriz.

Roger Wardell adlı bir Twitter kullanıcısı, Tom Hardy’nin hayat verdiği Venom karakterinin Spider-Man’in üçüncü filminde olacağını iddia etti. Bu doğru olduğu takdirde, Spider-Man evreninin en ikonik karakterlerinden bir tanesi olan Venom, resmen MCU’ya giriş yapacak.

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019

Tom Hardy’nin anti süper kahraman hikayesi, geçtiğimiz yılın ekim ayında vizyona girmişti. 100 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, global çapta 855,2 milyon dolar hasılat toplamayı başarmıştı.

Venom, David Michelinie ve Todd McFarlane'in 1988 yılında kaleme aldığı The Amazing Spider-Man # 300 çizgi romanından bu yana Spider-Man’in en popüler düşmanlarından bir tanesi. Dolayısıyla Venom’un yeniden Spider-Man ile karşılaşması birçok açıdan mantıklı geliyor.

Fakat Sony’e yakın kaynaklar, bu karşılaşmaya pek de sıcak bakmıyor. Stüdyonun birden fazla Venom filmi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ek olarak, Tom Hardy’nin en az üç Venom filmi için imza attığı bilgisini de araya sıkıştıralım. Dolayısıyla ünlü aktör serinin diğer filmlerinde de Venom / Eddie Brock karakterini canlandırmaya devam edecek. Serinin yeni halkasında odak noktasının ne olacağını henüz bilmiyoruz; ancak büyük ihtimalle Venom ile Carnage’in savaşına tanıklık edeceğiz.

Son olarak, yeni Venom filminin ne zaman vizyona gireceğine dair bir haber yok. Fakat Sony 2020 yılında iki Marvel filminin vizyona gireceğini açıklamıştı. Bu filmlerden bir tanesinin Venom 2 olması bekleniyor.