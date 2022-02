Yeni Animasyon Film Spider-Man: Across the Spider Verse, MCU Çoklu Evrenine Bağlı Olabilir!

Spider-Man: No Way Home filmi yayınlandığı günden bu yana yapılan en iyi Spider-Man filmi olarak anılmaya başlandı. Ancak 2018 yılında çıkan ve serinin animasyon filmi olan Spider-Man: Into the Spider Verse, her ne kadar animasyon olsa da en az Spider-Man filmleri kadar kaliteli bir iş ortaya koydu. Ana karakter Peter Parker’ın farklı versiyonlarını işleyen ilk çoklu evren hikayesi Into the Spider Verse’un devam filmi olan Across the Spider Verse’un yapımcılarından heyecanlandıran açıklamalar geldi.

Spider-Man animasyon filmlerinin yapımcıları Phil Lord ve Chris Miller, 2021’in Aralık ayında çıkan yeni Spider-Man filminin ardından, serinin yeni filminin ‘Spider-Man: No Way Home’da yaşanan çoklu evren olaylarından etkilenebileceğini söyledi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse’te 'Her Şey Olabilir'

Chris Miller, verdiği röportajda; ‘Çoklu evren çok büyük ve geniş. Her şeyin mümkün olduğu çoklu evrenlerde yaşanan olayların birbiriyle bağlantılı olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz?’ açıklamasında bulundu. Phil Lord ise kinayeli bir şekilde ‘Herkesin istediği o şey hariç her şey mümkün’ dedi.

İki yapımcı, diğer tüm Spider-Man filmlerinin hikayelerinin oluşturulması aşamalarını takip ettiklerini ve izleyicilere birbirinden kopuk, alakasız ve farklı hikayeler anlatmak istemediklerini dile getirdi. Bunu nedenle devam filmi, aynı dev çoklu evrende gerçekleşebilecek bir hikaye anlatacak. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Birinci Bölüm) 7 Ekim 2022’de vizyona girecek.

Öte yandan, Across the Spider-Verse karakterlerinden bazılarının canlı aksiyon filmlerinde görünmesi sadece bir zaman meselesi olabilir. Yaklaşan Spider-Verse filmlerinin, Sony ve Marvel'in Miles Morales maceralarını SSU ve MCU'nun herhangi bir bölümüne bağlamak için kullanıp kullanmayacağını ise bekleyip görmemiz gerekecek.