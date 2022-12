Spider-Man: Across the Spider-Verse'den Yeni Fragman Geldi: Yüzlerce Spider-Man Bir Arada!

Yaklaşan Spider-Man: Across the Spider-Verse filminin yeni fragmanı yayınlandı ve yeni fragman, Miles Morales (Shameik Moore) ile Gwen Stacy'nin (Hailee Steinfeld) kendilerini uçuruma atarken karşılaştıkları kaosa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Spider-Man: Into the Spider-Verse, ülkemizde vizyona giren adıyla Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filminin devamı niteliğinde olacak olan Spider-Man: Across the Spider-Verse'den yeni fragman yayınlandı. Fragman sırasında ikili, birkaç başka örümcek insanla karşılaşıyor ve bunlara Örümcek Kadın (Issa Rae) ve Insomniac tarafından geliştirilen PlayStation oyunundaki Örümcek Adam gibi bazı yeni yüzler de dâhil.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Fragmanı

Ayrıca fragmanda Morales ve Spider-Man 2099 arasındaki ustaca çizilmiş bir dövüş sahnesine ve Into the Spider-Verse'de yer alan Stan Lee cameo'sunu da tekrar görebiliyoruz. Filmin açıklaması fragmanda şu şekilde özetleniyor:

"Örümcek Adam, Gwen Stacy ile yeniden bir araya geldikten sonra varlığını korumakla görevli bir grup Örümcek takımıyla karşılaştığı çokluevrene sürüklenir ancak kahramanlar yeni bir tehditle nasıl başa çıkacakları konusunda çatıştıklarında, Miles kendini diğer Örümceklere karşı çaresiz bulur ve en sevdiği insanları kurtarabilmek için kahraman olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlamalıdır."

Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2 Haziran 2023'te vizyona girecek ve bu filmin devamı olacak olan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'in en erken 2024'te çıkması bekleniyor.