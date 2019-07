Spider-Man Far From Home'dan Gişe Rekoru!

Sony Pictures-Marvel Studios ortaklığının son meyvesi olan Spider-Man: Far From Home, vizyondaki ilk altı gününde ABD gişelerinde tam 185 milyon dolar kazandı. Spider-Man filmleri tarihinin en başarılı ilk hafta performansına imza atan Far From Home, uluslararası pazarlarda ise şu ana kadar 395 milyon dolar topladı.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) başında yer alan Kevin Feige tarafından “üçüncü aşamanın son filmi” olduğu açıklanan Spider-Man: Far From Home, beyaz perdedeki macerasına görkemli bir şekilde başladı.

2 Temmuz’da Amerikalı sinema severlerle buluşan film, geride bıraktığımız altı günde tam 185 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Spider-Man filmleri tarihinin en başarılı ilk hafta performansına imza atan Spider-Man: Far From Home, şu ana kadar dünya çapında toplam 580 milyon doları kasasına koydu.

Tom Holland’ın beşinci kez Spider-Man kostümünü giydiği filmde kahramanımız Peter Parker, arkadaşları ile birlikte Avrupa tatiline çıkıyor. Tabii, işin içinde Parker varsa, bu tatilin normal geçeceğini düşünmek imkansıza yakın.

Bir kez daha insanlık dışı bir tehditle başa çıkmak zorunda kalan Spider-Man, Jake Gyllenhaal’ın canlandırdığı Mysterio (Quentin Beck) ile işbirliği yapıyor. Ayrıca filme gidecek olanları sürpriz bir after credit sahnesi beklediğini de söylemiş olalım.

Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz’da ülkemizde vizyona girmişti.