Spider-Man Far From Home'dan Yeni Fragman!

Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü aşamasını tamamlayacağımız Spider-Man: Far From Home’dan yepyeni bir fragman daha geldi.

Daha önceki fragmanlarda, arkadaşları ile Avrupa tatiline çıkan Peter Parker’ın, karşısında bir anda SHIELD başkanı Nick Fury’i (Samuel L. Jackson) görünce duruma uğradığını görmüştük. İnsanlık dışı bir tehditle başa çıkması için Parker’dan yardım isteyen Fury, Spider-Man ve Mysterio ile birlikte bu tehlikeyi bertaraf etmeye çalışacak.

Spider-Man: Far From Home’un yeni fragmanı, bir önceki teaser’da olduğu gibi Iron Man göndermesiyle başlıyor. Bildiğiniz üzere Tony Stark’a Avengers: Endgame’de veda etmiştik. Parker, adeta bir baba gibi sevdiği Stark’ın kaybını hala sindirememiş gibi görünüyor. Fakat bu durum, dünyayı kurtarmasına engel değil tabii ki.

Esasen fragman, filme dair bizlere yeni bir şey vermiyor. Spider-Man’in Mysterio ile işbirliği yapacağını zaten biliyoruz. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda, her ikisinin de ortak düşmana karşı birlikte savaştığını gördük. Yine de ikilinin karşı karşıya gelebileceği bazı anlara şahit olabiliriz. Demedi, demeyin.

Serinin ikinci halkası, her zaman olduğu gibi Sony Pictures ile Marvel ortaklığında çekildi.

Yönetmen koltuğunda Jon Watts’ın oturduğu filmin senaryosunu Chris McKenna ve Erik Sommers kaleme alıyor.

Tom Holland’ı beşinci kez Spider-Man kostümüyle izleyeceğimiz Spider-Man: Far From Home, 2 Temmuz’da vizyona girecek.



