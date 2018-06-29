Spider-Man: Far From Home için Hayran Posteri Yayınlandı

Posterler konusunda oldukça güzel işler çıkaran Boss Logic, bu sefer de yeni Spider-Man filmi için bir poster hazırladı. Spider-Man: Far From Home için hazırlanan hayran posteri muazzam duruyor.

Bildiğiniz üzere Tom Holland resmi Instagram hesabı üzerinden yeni Spider-Man filminin adını tüm takipçileriyle paylaştı.Yeni filmin senaryosunun bir anda eline ulaştığını belirten Tom Holland, yeni Spider-Man filminin çekileceğini bile bilmiyormuş. Tom Holland'ın sızdırdığı görüntüye göre yeni filmin adı Spider-Man: Far From Home olacak.

Filmin adının belli olmasından sonra hayranlar boş durmadı ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Mükemmel posterler hazırlamakta uzman olan Boss Logic, Spider-Man: Far From Home filmi için bir hayran çalışması yayınladı.

Yapılan hayran çalışmasında Spider-Man uzayda Dünya'ya doğru bakıyor. Vücudunu ele geçiren simbiyotla birlikte Dünya'ya geri dönmenin yollarını arıyor.