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  4. Spider-Man: Far From Home için Hayran Posteri Yayınlandı

Spider-Man: Far From Home için Hayran Posteri Yayınlandı

Spider-Man: Far From Home İçin Hayran Posteri Yapıldı
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | İnternet
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Posterler konusunda oldukça güzel işler çıkaran Boss Logic, bu sefer de yeni Spider-Man filmi için bir poster hazırladı. Spider-Man: Far From Home için hazırlanan hayran posteri muazzam duruyor.

Bildiğiniz üzere Tom Holland resmi Instagram hesabı üzerinden yeni Spider-Man filminin adını tüm takipçileriyle paylaştı.Yeni filmin senaryosunun bir anda eline ulaştığını belirten Tom Holland, yeni Spider-Man filminin çekileceğini bile bilmiyormuş. Tom Holland'ın sızdırdığı görüntüye göre yeni filmin adı Spider-Man: Far From Home olacak.

Filmin adının belli olmasından sonra hayranlar boş durmadı ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Mükemmel posterler hazırlamakta uzman olan Boss Logic, Spider-Man: Far From Home filmi için bir hayran çalışması yayınladı.

Spider-Man Far From Home

Yapılan hayran çalışmasında Spider-Man uzayda Dünya'ya doğru bakıyor. Vücudunu ele geçiren simbiyotla birlikte Dünya'ya geri dönmenin yollarını arıyor.

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