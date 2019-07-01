Spider-Man: Far From Home, Vizyona Girmeden İnternete Sızdırıldı!

Peter Parker, korsana yenik düştü! Marvel Sinematik Evreni'nde 3. aşamanın son filmi olan Spider-Man: Far From Home, henüz vizyona dahi girmeden internete sızdırıldı.

Marvel’ın merakla beklenen yeni filmi Spider-Man: Far From Home’u sinemada izleme gibi bir düşünceniz varsa, sosyal medyadan uzak durmanızda fayda var. Zira filmin korsan kopyaları internete düştü!

Sızıntının kaynağı olarak Çin gösteriliyor. Geçtiğimiz cuma günü ilk kez Çin’de vizyona giren Spider-Man: Far From Home, beyaz perdedeki ilk haftasında korsana yenik düştü.

Kamera kullanarak filmi baştan sona kaydeden korsanlar, binlerce kopyayı internete servis etti. Fakat söz konusu videoların -tahmin edebileceğiniz üzere- hem görüntü hem de ses açısından oldukça kötü olduğu belirtiliyor.

Marvel, buna benzer bir durumu Avengers: Endgame’de de yaşamıştı. Dünya çapında 2,7 milyar dolar gişe hasılatı toplayan film, Çin’deki lansmanı sırasında korsan olarak internete sızdırılmıştı.

Spider-Man: Far From Home’un Çin, Japonya ve Hong Kong gibi piyasalarda piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 111 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Filmin, dünyanın geri kalan yerlerinde de yayınlanmasıyla birlikte yeni bir açılış rekoru kırması bekleniyor.

Tom Holland’ı beşinci kez Spider-Man kostümüyle izleyeceğimiz Spider-Man: Far From Home, 5 Temmuz’da ülkemizde vizyona girecek.

Spider-Man: Far From Home Fragmanı